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      Профицит торгового баланса еврозоны вырос в октябре

      17.12 14:09Распечатать

      EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в октябре вырос до 28 млрд евро с 18,7 млрд евро в сентябре, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.

      Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 17 млрд евро.

      В том числе экспорт товаров из еврозоны в октябре увеличился в годовом выражении на 4,1% до 217,9 млрд евро, импорт - сократился на 3,2% до 189,9 млрд.

      В октябре 2018 г. в торговом балансе еврозоны был зафиксирован профицит в 13,2 млрд евро.

      При этом профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в октябре составил 2,2 млрд евро против дефицита в 5 млрд в сентябре. В октябре 2018 г. в ЕС был отмечен дефицит торгового баланса в 8 млрд евро.

      Экспорт товаров из ЕС в сентябре вырос в годовом выражении на 5,6% до 190,1 млрд евро, импорт сократился на 0,1% до 187,8 млрд.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: еврозона, импорт, экспорт, торговый баланс, Евросоюз, Eurostat

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