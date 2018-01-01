Профицит торгового баланса еврозоны вырос в октябре

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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в октябре вырос до 28 млрд евро с 18,7 млрд евро в сентябре, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 17 млрд евро.В том числе экспорт товаров из еврозоны в октябре увеличился в годовом выражении на 4,1% до 217,9 млрд евро, импорт - сократился на 3,2% до 189,9 млрд.В октябре 2018 г. в торговом балансе еврозоны был зафиксирован профицит в 13,2 млрд евро.При этом профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в октябре составил 2,2 млрд евро против дефицита в 5 млрд в сентябре. В октябре 2018 г. в ЕС был отмечен дефицит торгового баланса в 8 млрд евро.Экспорт товаров из ЕС в сентябре вырос в годовом выражении на 5,6% до 190,1 млрд евро, импорт сократился на 0,1% до 187,8 млрд.