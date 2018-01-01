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      В "ЛУКОЙЛе" назвали рентабельную цену нефти для добычи в Арктике

      17.12 14:56Распечатать

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Добыча на арктическом шельфе станет рентабельной при цене нефти более $100 за баррель, сообщил вице-президент по стратегическому развитию "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун.

      "Исходя из наших предположений это будет самая дорогая нефть. Для того чтобы рентабельность была, нефть должна быть $100 плюс исходя из сегодняшних технологий", - сказал он.

      "Арктика, на мой взгляд, это резерв будущих поколений. Реально к Арктике мы можем вернуться за 2035, а то и 2050 год, если будет потребность в то время в таких объемах углеводородов", - добавил Федун.

      Как писали "Вести.Экономика", глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в октябре заявлял, что "ЛУКОЙЛ" готов рассмотреть участие в проектах на шельфе Арктики при цене нефти $80-120 за баррель, если власти снимут ограничения для частных компаний.

      "Сегодня при той цене, которая складывается на международном рынке, конечно, очень низкая рентабельность. Мы делали попытку вхождения при цене от $80 до $120 за баррель. Мы готовы рассмотреть, если будут сняты ограничения", - отметил Алекперов.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Арктика, добыча нефти, цены на нефть, Леонид Федун, ЛУКОЙЛ

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