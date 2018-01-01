Госдума расширила доступ санируемых с помощью ЦБ банков к государственным деньгам

Госдума приняла пакет законов о послаблениях для банков, которые проходят санацию с участием Банка России. Таким банкам разрешат работать со вкладами ряда государственных корпораций и выдавать гарантии уплаты налоговых платежей.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Поправки в закон № 327154-7 расширяют полномочия ЦБ и дают ему право принимать решение о "гарантировании непрерывности деятельности" санируемого банка в течение срока действия плана по предупреждению банкротства.Поправки в закон о Налоговом кодексе № 327296-7 снимают с санируемых банков ограничения по выдаче банковских гарантий для обеспечения уплаты налоговых платежей на весь срок действия плана по предупреждению банкротства.Закон разрешает санируемым с участием ЦБ банкам работать с ФГУПами и МУПами, которые имеют стратегическое значение, с хозяйственными обществами, включенными в список стратегических для ОПК, а также с их "дочками" и публично-правовыми компаниями.Поправки в закон о страховании вкладов разрешают "Агентству по страхованию вкладов" (АСВ) открывать счета в санируемых банках на весь срок действия плана по предупреждению банкротства.В перечень компаний, которые могут работать с санируемыми банками, включены "Фонд реформирования ЖКХ", "Ростех", "Росатом", "Автодор", "Роскосмос". Речь идет об открытии счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета и вклада и других операциях. Под послабления подпали банковские гарантии, принимаемые в обеспечение контрактов в рамках закона о госзакупках.Закон вступит в силу со дня официального опубликования.