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      Торговая напряженность между США и Китаем ослабла, но не разрешилась

      17.12 17:03Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Торговое соглашение "первой фазы" между США и Китаем ослабило торговую напряженность, однако сохраняется значительный риск повторной эскалации, пишет Reuters со ссылкой на рейтинговое агентство Fitch Ratings.

      Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, особенно в таких областях, как технологии, будет представлять собой серьезное препятствие для полного разрешения торговой войны, предупреждает Fitch.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что торговая сделка "первой фазы" предусматривает увеличение экспорта США в Китай почти в два раза в ближайшие два года.

      Сделка, о которой было объявлено в пятницу, предусматривает снижение некоторых американских пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Китаем закупок американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции.

      Китайские закупки сельскохозяйственной продукции, как ожидается, увеличатся до $40-50 млрд в год в течение следующих двух лет, сказал Лайтхайзер. США экспортировали в Китай сельхозпродукцию на сумму около $24 млрд в 2017 г., до начала торговой войны между двумя крупнейшими в мире экономиками.

      Fitch заявило, что теперь ожидает, что экономика Китая вырастет почти на 6% в 2020 г. Предыдущий прогноз агентства составлял 5,7%.

      В I квартале вторая по величине экономика мира выросла на 6,4%, во II квартале - на 6,2%, в III квартале - на 6%, минимальными темпами с 1992 г.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, торговая сделка, торговая напряженность

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