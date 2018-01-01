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      Банк России подготовил план ужесточения выдачи ипотеки

      17.12 15:05Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Банк России опубликовал план введения надбавок для ипотечных кредитов с 1 июля 2020 г. В итоге нагрузка на капитал банков вырастет в 1,4 раза, а заемщикам станут чаще отказывать в ипотечных кредитах.

      Ипотечная закредитованность россиян остается высокой. По данным, полученным Банком России от банков в ходе обследования ссудной задолженности физических лиц, на заемщиков с долговой нагрузки заемщика (ПДН) более 50% приходится 42% объема предоставленных в III квартале 2019 г. ипотечных кредитов против 44% во II квартале 2019 г.

      При этом с начала года на 3,2 п. п. увеличилась доля заемщиков с ПДН более 80% до 6,6% в III квартале 2019 г.

      При этом растет доля заемщиков, у которых имеется задолженность одновременно по разным типам кредитов. Если на 1 января 2015 г. лишь 39% ипотечных заемщиков имели в дополнение к ипотечному кредиту задолженность по другим кредитам, то на 1 сентября 2019 г. их доля достигла 46%. Это повышает долговую нагрузку заемщиков и создает риски кросс-дефолтов, в том числе и для банков, предоставивших ипотечный кредит.

      "В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 г. дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель "кредит/залог")", - сообщается в докладе ЦБ.

      При внедрении новых механизмов финансирования долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу риски по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия (ДДУ), не превышают риски по ипотечным кредитам под залог недвижимости. В связи с этим к ипотечным кредитам, обеспеченным ДДУ, предлагается применять аналогичную матрицу надбавок, как и для ипотечных кредитов под залог недвижимости, заявили в ЦБ.

      Как пояснил регулятор, надбавки к коэффициентам риска в зависимости от ПДН предложены после обследования портфелей пяти крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования (общий ипотечный портфель которых составляет более 80% ссудной задолженности по ипотечным кредитам на 01.10.2019).

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: ипотека, Банк России, долговая нагрузка, коэффициент, надбавки, ПДН

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