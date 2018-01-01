Британская валюта упала к доллару на 1% из-за опасений по поводу Brexit

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Курс британской национальной валюты ощутимо снижался к американскому доллару днем 17 декабря на политических новостях из Великобритании, которые привели к обострению опасений, связанных с перспективами Brexit, показали данные торгов.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".По состоянию на 13:31 мск курс фунта стерлингов опускается к доллару до $1,3203 за фунт с уровня предыдущего закрытия в $1,3329. Курс доллара к иене рос до 109,62 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,49 иены, курс евро к доллару поднимался до $1,1153 с уровня прошлого закрытия в $1,1142. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,17% до 97,18 пункта.Трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона планирует исключить возможность продления переходного периода после выхода страны из состава Евросоюза.Поправки в законопроект по Brexit предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 г. и не будет продлеваться вне зависимости от итогов переговоров с ЕС."Кажется, что большинство, которое получил Джонсон, позволяет ему придерживаться жесткого подхода, который рынку не очень нравится. Исходя из перспективы ухудшения ситуации в экономике Великобритании, из-за того что люди и компании начинают покидать страну из-за Brexit, ралли короткого покрытия стерлинга закончилось", - приводит агентство Reuters мнение старшего валютного стратега Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото.