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      Японская Fujifilm намерена купить медицинское подразделение Hitachi

      17.12 15:21Распечатать

      Фото: EPA/MAURITZ ANTIN

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Японская компания Fujifilm намерена купить подразделение Hitachi, которое специализируется на производстве медицинского оборудования, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Fujifilm.

      Отмечается, что представитель Fujifilm, комментируя сообщения в японских СМИ о возможной сделке, подтвердил, что компания рассматривает возможность приобретения и раскроет информацию, когда будет принято решение.

      "Стоимость сделки составит около 170 млрд иен ($1,56 млрд)", - в то же время сказал агентству источник.

      Японская Fujifilm основана в 1934 г. и специализируется на продукции, связанной с фотографией и изображениями. Компания также занимаемся инновациями в области медицины, материалов с широкими функциональными возможностями, а также в других высокотехнологичных областях.

      Корпорация Hitachi основана в 1910 г. Штаб-квартира расположена в Токио. Подразделения корпорации представлены в таких сферах, как энергетика, финансы, здравоохранение, градоустройство, социальная инфраструктура.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: M&A, Fujifilm, Hitachi

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