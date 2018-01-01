Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году оценили в 15 млрд рублей

Лесные пожары в России в 2019 г. нанесли ущерб экономике страны, по предварительным данным, в размере 15 млрд руб., сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика"."По оперативным данным, он (ущерб от лесных пожаров в 2019 г.) предварительно составил порядка 15 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства ТАСС.Максимальный ущерб по прогнозам должен был составить 20 млрд руб.По данным Рослесхоза, всего с начала пожароопасного сезона на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га.Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами отмечалась на территориях Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Якутии, отмечали в МЧС России.