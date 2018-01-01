Украина введет дополнительные санкции против российских компаний

Правительство Украины внесет на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о расширении санкций против России. Соответствующее постановление от 27 ноября размещено на украинском правительственном портале.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".На рассмотрение СНБО поступят предложения о введении на три года санкций к юридическим лицам, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и оказанию услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, которые расположены "в оккупированных территориях".В постановлении не указано, против каких российских компаний введут санкции. Отмечено только, что санкции затронут юрлица "по перечню согласно приложению". При этом перечень открыт только для служебного пользования.Между тем Украина 15 мая ввела новые экономические санкции против России, предусматривающие запрет на поставки ряда товаров и введение специальных пошлин. "Сегодня мы примем решение о том, что мы введем зеркальные санкции по отношению к России. Мы введем эмбарго на те товары, которые мы сегодня или полностью производим на Украине или можем заменить", - заявил тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Под запрет попали удобрения, сельхозпродукция, ряд транспортных средств, цемент и фанера.До этого - 10 апреля - Киев заявил о расширении санкционного списка против России, под запрет на ввоз попали, в частности, банки для консервирования и стеклянные бутылки, формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.