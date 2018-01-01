Южная Корея намерена развивать производство чипов для искусственного интеллекта

Южная Корея намерена к 2030 г. обогнать конкурентов в области развития искусственного интеллекта. Эта инициатива призвана поддержать экономику и повысить уровень жизни своих граждан, сообщило министерство науки страны.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".В соответствии с национальной стратегией Южная Корея планирует развивать производство микросхем памяти для создания конкурентоспособной индустрии ИИ-чипов, с новыми полупроводниками, имеющими скорость обработки в 25 раз выше существующих аналогов.Четвертая по величине экономика Азии намерена инвестировать более 1 трлн вон в интеллектуальные чипы следующего поколения в период 2020-2029 гг., чтобы обеспечить наиболее важные полупроводниковые технологии в будущем, согласно данным министерства.Инвестиции будут направлены на разработку чипов обработки в памяти (PIM, Processor-in-memory), которые являются ключевой технологией, которую Сеул хочет производить, сообщили в министерстве.Эти планы помогут создать промышленную, социальную и государственную экосистему, способную стимулировать и поддерживать рост технологий следующего поколения и потенциально приумножить к целевому году 455 трлн вон ($389 млрд.) в экономике.Развивая промышленность, Сеул стремится занять 3-е место в мире по конкурентоспособности цифровых технологий с 10-го на сегодняшний день, а также поднять уровень жизни своего населения с примерно 30-го на 10-е место согласно данным министерства.В то время как технологический потенциал Южной Кореи в области искусственного интеллекта превосходит такие ведущие страны, как Соединенные Штаты и Европейский союз, цель заключается в сокращении этого разрыва в ближайшие годы, сообщает агентство Yonhap. По сравнению с США потенциал Южной Кореи по состоянию на 2018 г. оценивается в 81,6%, а к 2030 г. планируется довести этот показатель до 95%, по словам министра.В поддержку этих усилий страна также планирует упорядочить правила и правовые кодексы и оказать большую поддержку стартапам, связанным с искусственным интеллектом.Пока Корея значительно отстает от Китая и Японии по конкурентоспособности рабочей силы в области искусственного интеллекта (ИИ), так как слабая местная исследовательская инфраструктура вызывает отток экспертов по ИИ.Согласно опросу, проведенному 30 экспертами в области искусственного интеллекта, индекс конкурентоспособности рабочей силы в Корее составил 5,2 балла по 10-балльной шкале. США набрали все 10, Китай - 8,1 балла. По данным опроса, проведенного Корейским институтом экономических исследований, Япония также опередила Корею с 6 очками.Исследовательская организация отметила, что утечка мозгов была одним из основных факторов, способствующих снижению конкурентоспособности ИИ в мировой индустрии. В нем говорится, что корейские специалисты по искусственному интеллекту решили начать свою карьеру в других странах, таких как США и Китай, где гарантированы высокие зарплаты и лучшие условия для исследований.Ввиду того, что ИИ привлекает международное внимание как одна из самых перспективных новых технологий, местные исследовательские институты также в последние годы начали предлагать образование в области ИИ. Но поскольку масштабы инвестиций в эту область не так велики по сравнению с вышеупомянутыми странами, большинство экспертов на уровне докторантуры предпочитают выезжать за границу в поисках новых и лучших возможностей согласно опросу.