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      Количество невыездных россиян-должников увеличилось до 3,4 млн человек

      17.12 17:00Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Судебные приставы в текущем году вынесли 6,6 млн постановлений о запрете на выезд из страны в отношении злостных неплательщиков по долгам, сообщает Федеральная службы судебных приставов (ФССП).

      "За десять месяцев судебными приставами-исполнителями вынесено почти 6,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, что на 1,9 млн постановлений (на 41% больше, чем за десять месяцев 2018 г.)", - отмечает ФССП.

      К 1 ноября в Пограничной службе ФСБ находилось 3,4 млн постановлений о временном ограничении выезда должников, что на 15,3% больше, чем к 1 ноября прошлого года.

      "В результате применения мер принудительного исполнения, в том числе временного ограничения на выезд, за десять месяцев текущего года взыскано 104,2 млрд руб., из них по алиментным обязательствам - 8,1 млрд руб.", - подчеркивает ФССП.

      В преддверии новогодних праздников ФССП проведет 20 декабря всероссийскую информационную акцию "Узнай о своих долгах", цель которой - привлечение внимания граждан к необходимости получения сведений о наличии задолженности и своевременного ее погашения, в том числе с помощью электронных услуг ФССП.

      "Во избежание негативных ситуаций при пересечении границы рекомендуется заблаговременно проверить информацию о наличии задолженности и при необходимости произвести своевременную оплату", - заключает ФССП.

      Рубрики: Статистика

      Метки: задолженность, должник, ФССП, ФСБ, пристав

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