Украина переплатила $1,5 млрд за газ по реверсу

Украина переплатила около $1,5 млрд за природный газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы, заявил на пресс-конференции депутат Верховной рады (внефракционный) Андрей Деркач.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа напрямую у России, а вместо этого покупает в Европе газ по реверсу (в обратном направлении), в основном в Словакии, Венгрии и Польше, сообщали "Вести. Экономика". Это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России."Украина за пять лет, по самым скромным подсчетам экспертов, переплатила почти $1,5 млрд за так называемый "европейский" газ. Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза", - сказал украинский депутат, которого цитирует ТАСС.Деркач пояснил, что "Нафтогаз" заявляет о приобретении так называемого "европейского газа", однако на самом деле речь идет о российском газе, который пересекает западную госграницу Украины, чаще всего со Словакией, и возвращается в страну как "европейский".За 3,5 года - в период с 2015 по 2018 гг. - средняя цена газа в Европе составляла около $210 за тыс. куб. м, тогда как "Нафтогаз" приобретал его по средней цене в $245, так что разница составила $35 за тыс. куб. м. С июля 2018 г. по апрель 2019 г. средняя цена газа в ЕС была $238,5 за тыс. куб. м, в то время как Украина импортировала ресурс по $288,5 в среднем, и переплата составила $50 за тыс. куб. м."Российским газом в основном торгуют не европейские, а украинские компании, связанные с руководством "Нафтогаза", торгуют с прибылью для себя под ширмой энергонезависимости и прикрытием представителей США", - заявил парламентарий.