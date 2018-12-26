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      Россия расширила санкции против Украины

      17.12 17:33Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Правительство России расширило санкции против Украины: увеличен список запрещенных к ввозу товаров, и изменен список граждан Украины, попадающих под санкции.

      Правительство России включило в список товаров, запрещенных для ввоза из Украины, кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу, медицинские трубки, грелки, кровоостанавливающие жгуты, медицинские трубки из поливинилхлорида, медицинские воздуховоды, спринцовки, подкладные судна, медицинские пробки, радиаторы и котлы для центрального отопления, сообщается в постановлении правительства.

      Правительство запретило и поставки из России на Украину макулатуры, других бумажных отходов.

      Одновременно расширен и список граждан Украины, против которых вводятся специальные экономические меры: введены ограничения для депутатов Одесского горсовета Олега Брындака, Александра Иваницкого, Дмитрия Танцюры, Александра Шеремета, Юрия Шумахера и др.

      26 декабря 2018 г., как сообщали "Вести.Экономика", правительство РФ опубликовало постановление о новом перечне санкций в ответ на недружественные действия Украины в отношении российских граждан и компаний.

      Новое постановление №1656 расширило списки более чем на 200 украинских лиц и организаций, против которых применяются специальные экономические меры.

      Ранее введенные санкции РФ против Украины предусматривали блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Введенные санкции распространялись на 322 физических лица и 68 юридических лиц с 1 ноября 2018 г.

      В список попали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, судьи украинского Конституционного суда, ряд чиновников, руководителей органов исполнительной власти, политиков, предпринимателей и военных.

      Украина ввела антироссийские санкции в сентябре 2015 г., а затем несколько раз продлевала их действие и расширяла санкционный список.

      В ноябре 2019 г., как сообщали "Вести.Экономика", правительство Украины ввело санкции против 131 юридического лица "за разрушение объектов культурного наследия" и теле- и радиовещание в Крыму.

      Ранее, 10 апреля, Киев заявил о расширении санкционного списка против России: под запрет на ввоз попали, в частности, банки для консервирования и стеклянные бутылки, формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

      19 марта 2019 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против российских граждан и компаний, включая группу En+, которую в январе США исключили из своего черного списка, сообщали ранее "Вести. Экономика".

      Тогда Украина заблокировала украинские активы En+, "Северстали" и "Силовых машин" на три года. На такой же срок был введен запрет на вывод капитала из Украины, и ограничены торговые операции.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство РФ, санкции против Украины

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