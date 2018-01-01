Рынок США: есть техническая перекупленность

Фьючерсы на американские индексы незначительно растут перед открытием торгов вторника. Пока видим небольшую паузу в росте, с учетом того, что в последние дни S&P 500 переписал исторические максимумы на фоне заявлений США и Китая о том, что новых пошлин не будет и первая фаза торгового соглашения готова и будет подписана в январе. Технически по фьючерсу видим "медвежью" дивергенцию с RSI.

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График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Новых вводных по торговым вопросам сегодня не поступало. Инвесторы ждут окончательных подробностей по первой фазе сделки. Пока известно, что дополнительные пошлины на китайские товары суммой $160 млрд не будут введены в декабре, и США пообещали снизить вдвое уже введенные 15%-е пошлины на $120 млрд. В свою очередь Госсовет КНР принял решение не вводить дополнительные пошлины в 10% и 5% на часть американского импорта, а также продлить приостановку введения дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США.Вашингтон рассчитывает, что достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что соглашение содержит 86 страниц и будет подписано в начале января.Вчера вышли неплохие данные по розничным продажам и промпроизводству в Китае, а также деловой активности в США, особенно на рынке жилья. Сегодня позитивную динамику подтвердили данные по количеству новостроек. Их число в ноябре выросло до 1,365 млн против прогнозных 1,345 млн.На премаркете подрастают акции фармацевтических компаний, в частности Eli Lilly (+1%), которая дала прогноз по прибыли и выручке на следующий год выше оценок аналитиков.Отскок проходит в акциях коммунальной PG&E (+4%). Напротив, технический откат наблюдаем в подорожавших вчера на 6,45% акциях Tesla (-1,3%). Капитализация авиастроительной Boeing падает еще на 1,8%, после того как компания подтвердила слухи, что она с января приостановит производство модели 737 MAX. В аутсайдерах акции производителя онлайн-медиаплееров Roku (-3,7%), которая сообщила об уходе в отставку финансового директора.