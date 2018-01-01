ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Рынок США: есть техническая перекупленность

      17.12 17:06Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы незначительно растут перед открытием торгов вторника. Пока видим небольшую паузу в росте, с учетом того, что в последние дни S&P 500 переписал исторические максимумы на фоне заявлений США и Китая о том, что новых пошлин не будет и первая фаза торгового соглашения готова и будет подписана в январе. Технически по фьючерсу видим "медвежью" дивергенцию с RSI.

      Торговая сделка

      Новых вводных по торговым вопросам сегодня не поступало. Инвесторы ждут окончательных подробностей по первой фазе сделки. Пока известно, что дополнительные пошлины на китайские товары суммой $160 млрд не будут введены в декабре, и США пообещали снизить вдвое уже введенные 15%-е пошлины на $120 млрд. В свою очередь Госсовет КНР принял решение не вводить дополнительные пошлины в 10% и 5% на часть американского импорта, а также продлить приостановку введения дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США.

      Вашингтон рассчитывает, что достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что соглашение содержит 86 страниц и будет подписано в начале января.

      Макростатистика

      Вчера вышли неплохие данные по розничным продажам и промпроизводству в Китае, а также деловой активности в США, особенно на рынке жилья. Сегодня позитивную динамику подтвердили данные по количеству новостроек. Их число в ноябре выросло до 1,365 млн против прогнозных 1,345 млн.

      Премаркет

      На премаркете подрастают акции фармацевтических компаний, в частности Eli Lilly (+1%), которая дала прогноз по прибыли и выручке на следующий год выше оценок аналитиков.

      Отскок проходит в акциях коммунальной PG&E (+4%). Напротив, технический откат наблюдаем в подорожавших вчера на 6,45% акциях Tesla (-1,3%). Капитализация авиастроительной Boeing падает еще на 1,8%, после того как компания подтвердила слухи, что она с января приостановит производство модели 737 MAX. В аутсайдерах акции производителя онлайн-медиаплееров Roku (-3,7%), которая сообщила об уходе в отставку финансового директора.

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной



      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Акции, Валютный рынок, Комментарии

      Метки: США, БКС Брокер, Альберт Короев

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить