Россиянам запретят курить на кухнях и в коридорах коммунальных квартир

Депутаты от "Единой России" ("ЕР") внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Авторами законопроекта выступили первый зампред фракции "ЕР" Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета Сергей Герасименко, сообщает РИА "Новости".Депутаты пояснили, что действующий закон запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Однако коммунальные квартиры имеют помещения, предназначенные для общего обслуживания - кухню, коридор, санитарные помещения и так далее."Таким образом, отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма. Предлагаемый законопроект устраняет данную проблему", - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.В случае принятия закон защитит жильцов коммунальных квартир, законные права и интересы некурящих граждан, в том числе детей, от вредного воздействия табачного дыма.