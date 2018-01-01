ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Россиянам запретят курить на кухнях и в коридорах коммунальных квартир

      17.12 17:45Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Депутаты от "Единой России" ("ЕР") внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир.

      Авторами законопроекта выступили первый зампред фракции "ЕР" Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета Сергей Герасименко, сообщает РИА "Новости".

      Депутаты пояснили, что действующий закон запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Однако коммунальные квартиры имеют помещения, предназначенные для общего обслуживания - кухню, коридор, санитарные помещения и так далее.

      "Таким образом, отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма. Предлагаемый законопроект устраняет данную проблему", - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

      В случае принятия закон защитит жильцов коммунальных квартир, законные права и интересы некурящих граждан, в том числе детей, от вредного воздействия табачного дыма.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Госдума, квартира, табак, курение, кухня

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить