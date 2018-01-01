"ЛУКОЙЛ": цены на нефть будут зависеть от климатического фактора

Динамика цен на нефть будет во многом зависеть от реализации плана по сокращению выбросов парниковых газов, уверены в "ЛУКОЙЛе".

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Компания подготовила доклад, где были рассмотрены три сценария развития ситуации на рынке энергоресурсов.Сценарий "Эволюция" предполагает поступательное развитие мировой энергетики в рамках действующей международной энергетической политики, национальных программ и долгосрочных планов компаний. Потребление первичной энергии в сценарии "Эволюция" увеличивается на 20% к 2035 г. и на 70% – к 2100 г.Данный сценарий учитывает национальные вклады по сокращению выбросов парниковых газов, объявленные участниками Парижского соглашения. В результате действий, направленных на ограничение выбросов парниковых газов, объем антропогенных выбросов CO2 достигает пика в 2040 г. на уровне 42 млрд т, после чего начинает постепенно сокращаться. Согласно существующим оценкам траектория выбросов CO2 в сценарии "Эволюция" согласуется с ростом глобальной температуры на 2,6-3,2 °С к концу XXI в.Сценарий "Равные возможности" основан на предположении о том, что разрыв в уровне потребления энергии на человека между развитыми и развивающимися странами в будущем существенно сократится. На данный момент во многих африканских странах и странах Юго-Восточной Азии потребление первичной энергии составляет менее 1 т н. э. на человека в год. Для сравнения, уровень первичного потребления энергии в Европе составляет около 3,2 т н. э. на человека в год, а в США – 6,8 т н. э. на человека.Данный сценарий предполагает рост удельного потребления развивающимися странами до уровня, соответствующего высоким жизненным стандартам европейских стран. Это приведет к росту мирового потребления первичной энергии более чем в два раза за период 2017-2100 гг. При этом в результате реализации данного сценария тенденция к росту выбросов CO2 будет сохраняться длительное время .Сценарий "Климат" сформирован исходя из допущения о том, что ведущие экономики будут предпринимать дополнительные усилия для достижения цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальной температуры существенно ниже 2°С к 2100 г. за счет инвестиций в низкоуглеродную экономику. Особенностью данного сценария также является сокращение разрыва в уровне потребления энергии между развитыми и развивающимися странами.Равновесная цена нефти в период с 2025 по 2035 гг. в сценарии "Эволюция" будет находиться на уровне $70/барр. в ценах 2018 г. При такой цене спрос на нефть будет полностью удовлетворен за счет реализации новых нефтедобывающих проектов. Кроме того, данный ценовой уровень является вполне комфортным для участников Соглашения ОПЕК+. Цена на нефть в диапазоне $60-80/барр. покрывает бюджетные потребности большинства стран-участниц Соглашения ОПЕК+, и они будут стремиться удерживать цену нефти в этом ценовом коридоре.В сценарии "Климат" равновесная цена нефти опускается до $50/барр. в ценах 2018 г. в силу более низкого спроса на новые проекты добычи, чем в сценарии "Эволюция". При ситуации на рынке, которая моделируется в сценарии "Климат", участникам Соглашения ОПЕК+ вряд ли удастся удержать цену на нефть выше $60/барр. на протяжении длительного времени, говорится в обзоре "ЛУКОЙЛа".Сценарий "Равные возможности" предполагает повышенный прогноз спроса на нефть. Следствием данного допущения является более высокая цена замыкающего производителя на кривой предложения новых проектов нефтедобычи. В сценарии "Равные возможности" аналитики "ЛУКОЙЛа" прогнозируют равновесную цену нефти на уровне $90/барр. в постоянных ценах.