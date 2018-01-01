Промпроизводство в США в ноябре увеличилось лучше прогноза

Объем промпроизводства в США в ноябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из сообщения ФРС США.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста показателя только на 0,8%.Значение за октябрь было пересмотрено: теперь уменьшение промпроизводства в стране в отчетном месяце оценили в 0,9% в месячном выражении против предыдущей оценки снижения в 0,8%.Кроме того, загрузка промышленных мощностей в США в ноябре выросла до 77,3% с уровня октября в 76,6%. Индикатор оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 77,4% и на 2,5 процентного пункта меньше долгосрочного среднего уровня.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца.Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.