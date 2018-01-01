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      Франция оштрафовала Bloomberg на €5 млн за фейковую новость

      17.12 17:56Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Французское управление по финансовым рынкам (AMF) оштрафовало агентство Bloomberg на €5 млн за публикацию недостоверной информации о французской строительной компании Vinci, сообщается на сайте управления.

      Через минуту после публикации Bloomberg цена акций Vinci упала на 18,28%, а рыночная стоимость компании рухнула на €6 млрд.

      По данным AMF, 22 ноября 2016 г., в период с 16:06:04 до 16:07, два журналиста парижского офиса информационного агентства Bloomberg LP опубликовали различные рассылки на терминалах Bloomberg, дублирующие содержание мошеннических новостей.

      Пресс-релиз вышел под заголовком "Vinci проводит аудит своих консолидированных счетов за 2015 год и первое полугодие 2016 года".

      В этом сообщении упоминалось, в частности, обнаружение очень серьезных нарушений в бухгалтерском учете, требующих аудита консолидированной отчетности Vinci за 2015 финансовый год и первую половину 2016 г., что привело к признанию чистого убытка вместо прибыли за рассматриваемый период, а также к увольнению его финансового директора.

      Акции компании Vinci входят в базу расчета фондового индекса Франции CAC 40. Агентство Bloomberg опубликовало опровержение, цена акций компании восстановилась, но инвесторам был нанесен ущерб.

      Агентство AFP также получило такой пресс-релиз, но выяснило, что пресс-релиз фейковый. По мнению AMF, информагентство Bloomberg должно было проверить информацию перед публикацией.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Bloomberg, фейковые новости, фейк-ньюс

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