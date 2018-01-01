Число новостроек в США выросло в ноябре на 3,2%

Число новых домов в США в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца и составило 1,365 млн, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали увеличения лишь до 1,345 млн новостроек с первоначального показателя октября в 1,314 млн. Показатель октября был пересмотрен в сторону повышения - до 1,323 млн новостроек.Число разрешений на строительство в США в ноябре увеличилось на 1,4% до 1,482 млн. Аналитики ожидали, что показатель, напротив, уменьшится до 1,41 млн разрешений с показателя октября в 1,461 млн.Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране.Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.