ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Число новостроек в США выросло в ноябре на 3,2%

      17.12 17:48Распечатать

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Число новых домов в США в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца и составило 1,365 млн, говорится в сообщении министерства торговли страны.

      Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали увеличения лишь до 1,345 млн новостроек с первоначального показателя октября в 1,314 млн. Показатель октября был пересмотрен в сторону повышения - до 1,323 млн новостроек.

      Число разрешений на строительство в США в ноябре увеличилось на 1,4% до 1,482 млн. Аналитики ожидали, что показатель, напротив, уменьшится до 1,41 млн разрешений с показателя октября в 1,461 млн.

      Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране.

      Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, прогноз, строительство, число новостроек

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить