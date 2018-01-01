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      Saudi Aramco завершила покупку 17% Hyundai Oilbank из Южной Кореи

      17.12 18:17Распечатать

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Нефтегазовая государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco завершила приобретение 17% нефтеперерабатывающей компании из Южной Кореи Hyundai Oilbank за $1,2 млрд, сообщила саудовская компания.

      "Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) завершила через свою дочернюю компанию Aramco Overseas Company B.V. (AOC) приобретение 17% Hyundai Oilbank у Hyundai Heavy Industries Holdings почти за $1,2 млрд. Завершение следует после получения необходимых разрешений и нормативных одобрений", - говорится в релизе.

      Инвестиции поддерживают стратегию роста Aramco в области нефтепереработки, укрепляя присутствие на ключевых рынках, отмечает компания.

      Официально о сделке было объявлено 15 апреля. В январе текущего года СМИ сообщали, что сделка призвана увеличить поставки саудовской нефти Hyundai Oilbank, самой маленькой по объему мощностей южнокорейской нефтеперерабатывающей компании.

      Hyundai Oilbank основана в 1964 г., ее нефтеперерабатывающие мощности в южнокорейском порту Daesan составляют 650 тыс. баррелей в день.

      Как писали "Вести.Экономика", акции нефтяной компании из Саудовской Аравии Saudi Aramco на второй день торгов после первичного размещения акций (IPO) замедлили рост, который сохранялся ранее на максимально возможном уровне 10%, свидетельствуют данные биржи Tadawul.

      Капитализация одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира достигла на старте желанных королевством более $2 трлн, но удержаться на этой отметке она все же не смогла.

      Превысить отметку $2 трлн компания смогла сразу в первые минуты своей второй торговой сессии. Рост стоимости ценных бумаг Saudi Aramco достигал 9,94% - до 38,7 риала за акцию (около $10,32). Таким образом, капитализация нефтяного гиганта в этот момент составляла $2,064 трлн.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Саудовская Аравия, M&A, Saudi Aramco, нефтепереработка, Hyundai Oilbank

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