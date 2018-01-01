Контрольный пакет Сбербанка, которым владеет Банк России, передадут другой госструктуре, сообщает агентство Reuters.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Как сообщают источники агентства, данный вопрос сейчас обсуждается в правительстве РФ. Однако, на баланс какой именно госструктуры перейдут 50% плюс одна акция Сбербанка, неизвестно."Рассматривать схемы передачи акций Сбербанка чиновники начали в сентябре, а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень правительства", - сообщают источники агентства.При этом в Сбербанке заявляют, что никаких решений о передаче пакета акций не было принято.Первый зампред ЦБ Сергей Швецов Опроверг информацию о передачи акций «Сбербанка», которые принадлежат ЦБ в другую госструктуру.«У нас закон запрещает... У нас прямая норма запрещающая, мы уже все продали, довели свою долю до минимально установленной законом, нам продавать нечего», — сказал Швецов.Стоит отметить, что передача акций «Сбербанка» возможно только в случае запуска процесса приватизации, однако президент России Путин неоднократно заявлял, что у государства таких планов нет, аналогичную позицию высказывала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но если все же допустить то, что информация агенства Reuters имеет под собой основание, то акции банка могут быть переданы только в две структуры: Министерство экономического развития и Росимущество.Государство через Центробанк владеет 50% плюс одна акция в уставном капитале Сбербанка. Акции банка, находящиеся в публичном обращении, - одна из самых ликвидных бумаг на Московской бирже. Большая часть free float (доля акций компании в свободном обращении) принадлежит иностранным инвесторам из США и ЕС.