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      Контрольный пакет Сбербанка, которым владеет Банк России, передадут другой госструктуре?

      17.12 18:02Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Контрольный пакет Сбербанка, которым владеет Банк России, передадут другой госструктуре, сообщает агентство Reuters.

      Как сообщают источники агентства, данный вопрос сейчас обсуждается в правительстве РФ. Однако, на баланс какой именно госструктуры перейдут 50% плюс одна акция Сбербанка, неизвестно.

      "Рассматривать схемы передачи акций Сбербанка чиновники начали в сентябре, а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень правительства", - сообщают источники агентства.

      При этом в Сбербанке заявляют, что никаких решений о передаче пакета акций не было принято.

      Первый зампред ЦБ Сергей Швецов Опроверг информацию о передачи акций «Сбербанка», которые принадлежат ЦБ в другую госструктуру.

      «У нас закон запрещает... У нас прямая норма запрещающая, мы уже все продали, довели свою долю до минимально установленной законом, нам продавать нечего», — сказал Швецов.

      Стоит отметить, что передача акций «Сбербанка» возможно только в случае запуска процесса приватизации, однако президент России Путин неоднократно заявлял, что у государства таких планов нет, аналогичную позицию высказывала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но если все же допустить то, что информация агенства Reuters имеет под собой основание, то акции банка могут быть переданы только в две структуры: Министерство экономического развития и Росимущество.

      Государство через Центробанк владеет 50% плюс одна акция в уставном капитале Сбербанка. Акции банка, находящиеся в публичном обращении, - одна из самых ликвидных бумаг на Московской бирже. Большая часть free float (доля акций компании в свободном обращении) принадлежит иностранным инвесторам из США и ЕС.

      Рубрики: Финансы

      Метки: ЦБ, Сбербанк

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