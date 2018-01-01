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      Котировки британских банков упали после стресс-теста Банка Англии

      17.12 18:39Распечатать

      Фото: Tim Ireland/Xinhua

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Акции крупнейших британских банков оказались под серьезным давлением из-за ужесточения требований регуляторов к собственному капиталу организаций, а также нового обострения неопределенности в связи с возможным выходом Великобритании из ЕС без соглашения.

      Все крупные участники банковского сектора Великобритании смогут выдержать рецессию и потенциальное ухудшение финансовых условий в случае "жесткого" выхода страны из состава Евросоюза. Об этом сообщил Банк Англии, подведя итоги тестирования британских банков на предмет устойчивости к подобным негативным сценариям. Центробанк также сообщил о решении в 2 раза повысить антициклическую надбавку к капиталу банков.

      Представители Банка Англии отметили, что повышение данного норматива с 1% до 2% необходимо для более устойчивого финансового состояния британских банковских организаций в текущих условиях. При этом в ЦБ отметили, что в кризисной ситуации антициклическая надбавка может быть снижена с 2% до 0%, что позволит нивелировать потенциальные банковские потери в размере до 23 млрд британских фунтов.

      Ужесточение данных требований к капиталу, а также новые опасения относительно выхода Лондона из состава ЕС без сделки, появившиеся во вторник и вызвавшие падение британской валюты, привели к негативной динамике среди акций ряда крупнейших банков Великобритании.

      Котировки Lloyds Banking Group на Лондонской фондовой бирже во вторник, 17 декабря, упали на 5,7%. Акции Royal Bank of Scotland потеряли 3,9%, акции Barclays упали на 2,8%.

      Рубрики: ЦБ мира, Финансы, Европа

      Метки: стресс-тест, Банк Англии, неопределенность, выход Великобритании из ЕС

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