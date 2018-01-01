Германия отреагирует на возможные санкции США в отношении "Северного потока-2"

Германское правительство отреагирует "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении газопровода "Северного потока-2", сообщило издание Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Согласно документу, который есть в распоряжении Bild, правительство ФРГ после подписания законопроекта, включающего в себя санкции против "Северного потока-2", президентом США Дональдом Трампом намерено "тщательно изучить конкретные последствия, которые закон окажет на реализацию проекта "Северный поток-2".Только после этого будет принято решение, "какими конкретными мерами" реагировать на закон, цитирует издание внутренний документ министерства.Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 г. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Против "Северного потока-2" активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ). Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.