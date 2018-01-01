Недорогие 5G-гаджеты станут драйверами роста рынка смартфонов Китая

Прогнозируемый рост рынка смартфонов в Китае в 2020 г. после трех лет непрерывного спада будет обусловлен моделями, поддерживающими сети пятого поколения (5G), сообщается в отчете исследовательской компании IDC. В следующем году более 20% телефонов 5G будут стоить менее 2 тыс. юаней ($286).

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Смартфоны с поддержкой 5G станут более доступными в следующем году, некоторые из них будут стоить менее половины стоимости нового iPhone11, выпущенного в этом году, что поможет китайскому рынку смартфонов восстановиться после трех лет снижения темпов роста, по данным исследовательской фирмы IDC China.Более 20% телефонов 5G будут стоить менее 2 тыс. юаней ($286) в следующем году, а цены будут еще дешевле в течение следующих пяти лет, говорит IDC. Это позволит увеличить поставки смартфонов в Китае на 0,7% по сравнению с предыдущим годом после трех лет непрерывного снижения."Нет сомнений, что телефоны с 5G окажут положительное влияние на всю индустрию смартфонов, что приведет к радикальным изменениям в соответствии с новой эрой", - сказал Ван Си, исследователь IDC China, специализирующийся на китайском рынке смартфонов.Аналитики полагают, что по итогам 2019 г. количество 5G-подключений по всему миру составит приблизительно 10,0 млн, а вот в 2023 г. оно уже перевалит за 1 млрд. Таким образом, совокупные ежегодные темпы роста будут равны 217,2% в период с 2019 по 2023 гг. Через четыре года, по мнению экспертов, 5G-соединения будут составлять 8,9% от всех мобильных подключений.Специалисты называют три основных фактора, которые будут способствовать распространению 5G.Во-первых, это растущие объемы потребляемых и генерируемых данных. Перевод на 5G наиболее крупных потребителей позволит операторам эффективнее распределять нагрузку на свои сети, что поможет улучшить качество и устойчивость связи.Кроме того, с развитием интернета вещей к мобильным сетям будут подключаться все больше устройств, а одно из преимуществ 5G - несравнимо большее число одновременных соединений.Наконец, благодаря высокой скорости и минимальной задержке сигнала в 5G-сетях появится множество новых сценариев использования технологии для потребителей и бизнеса.Вместе с тем специалисты предупреждают, что предстоит долгий путь, прежде чем потенциал 5G раскроется в полной мере. По оценкам IDC, наиболее футуристичные сценарии использования технологии начнут реализовываться примерно через 3-5 лет. В более близкой перспективе пользователи сосредоточатся на расширенных возможностях 5G для трансляции потокового видео, мобильных игр и приложений дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).Страны по всему миру втянуты в гонку за развертывание беспроводных сетей 5G, которые обеспечивают более высокую скорость передачи данных, снижение задержек, экономию энергии и подключение больших устройств. Мобильные технологии рассматриваются как ключ к доминированию в таких областях, как автоматизация производства, робототехника и автономное вождение.Ожидается, что к 2025 г. Китай станет лидером в развертывании коммерческих услуг 5G с приблизительно 600 млн абонентов 5G, по данным торговой организации GSMA, по мере того как Пекин будет продвигаться вперед в реализации планов по внедрению беспроводных технологий нового поколения. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies считается безусловным лидером рынка, когда речь заходит о создании сетевой инфраструктуры для 5G, хотя столкнулся с трудностями после включения в американский черный список.В то время как основные производители телефонов Android, такие как Samsung, Huawei, Oppo и Vivo, выпустили телефоны 5G ранее в этом году, Apple все еще не имеет поддержки 5G в iPhone.