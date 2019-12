Приведет ли победа Джонсона к концу лейбористов?

Многие наблюдатели уже объявили о спровоцированных Борисом Джонсоном фундаментальных изменениях в британской политике. Ошеломляющей победой на выборах на прошлой неделе он обеспечил себе большинство в палате общин, что потенциально гарантирует Консервативной партии до десяти лет (два парламентских срока) непрерывного правления.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Триумф тори привел не только к новым отношениям между Великобританией и Европейским союзом - главной цели объявленных Джонсоном внеочередных выборов, но и продемонстрировал кардинальную трансформацию политических симпатий британских избирателей, пишет в The National Interest американский политолог Питер Хэррис.Европейское направление не вызовет особых трудностей у Джонсона, по крайней мере на первых порах. Прошло три с половиной года, с тех пор как британцы на референдуме проголосовали за выход из ЕС, но парламент все не мог утвердить точную форму Brexit.Некоторые депутаты призывали к быстрому и полному разрыву со всеми институтами ЕС, как политическими, так и экономическими, в то время как другие пытались отменить итоги референдума и остаться в ЕС в качестве полноправного члена. В прошлый четверг британский избиратель четко заявил свою позицию по Brexit второй, третьей и четвертой по величине партиям в британском парламенте (лейбористам, шотландским националистам и либеральным демократам), которые выступали за проведение второго референдума.Теперь, когда у Джонсона парламентское большинство, он может вывести Великобританию из трясины Brexit. Теперь нет никаких сомнений в легитимности итогов референдума, и различные закулисные усилия по сохранению британского членства в Евросоюзе со стороны оппозиции бессмысленны. Правительство Джонсона получило четкий мандат на осуществление первой (формальной) фазы Brexit и переход к переговорам о будущих отношениях между Великобританией и ЕС. С этим все ясно.Намного сложнее ситуация с последствиями триумфа Джонсона для внутренней политики. 2019 г. войдет в историю как год, когда состоялись кардинально изменившие расстановку сил выборы.Представители рабочего класса массово отвернулись от своей традиционной политической партии - лейбористов (во многом из-за непопулярности ее лидера Джереми Корбона и невнятной позиции по Brexit), что привело к сенсационным результатам в ряде округах (так, например, в округе Ли в Большом Манчестере впервые с 1885 г. в парламент избран кандидат от Консервативной партии). Если эти достижения будут поддержаны или расширены на следующих выборах, то Лейбористская партия не получит жизнеспособной власти в Вестминстере и тори будут в постоянном большинстве.Означает ли это, что в Великобритании наблюдается трансформация политической лояльности?На этот вопрос нет однозначного ответа. Во-первых, ничто не мешает недавним сторонникам лейбористов вновь поддерживать партию, после того как сменится лидер и будет завершен Brexit (по крайней мере формально). Удивительно то, что многие бывшие избиратели лейбористов считают, что партия бросила их, а не наоборот.Во-вторых, Джонсону будет чрезвычайно трудно оправдать ожидания всех, кто поддержал консерваторов на выборах, а за тори проголосовали жители больших городов и небольших деревень, представители рабочего класса и малого бизнеса, жители севера и юга страны.Никакая форма торговых отношений между Великобританией и ЕС не сможет одновременно удовлетворить финансовый сектор, британских фермеров, крупный бизнес, "синих воротничков", отдаленные графства и мегаполисы. Будет сделан выбор, а с трудным выбором приходят политические возможности для оппозиционных партий.Многое будет зависеть от того, поймут ли Джонсон и его советники взаимосвязь между внешнеэкономической политикой - в данном случае отношения с ЕС - и интересами простых людей. Упрощенный лозунг "осуществить выход" (get Brexit done) предполагает, что они, вероятно, этого не понимают и по-прежнему рассматривают европейскую политику как нечто, что можно проводить в отрыве от внутренних приоритетов.Джонсон еще не изменил британскую политику. Он выигрывал и выигрывал по-крупному, но неизвестно, как долго продлится его широкая популярность. Безусловно, британская политика на пороге кардинальных изменений, но они произойдут только тогда, когда завершится Brexit. Лейбористская партия может быстро возродиться, если новые торговые отношения с Европой (или их отсутствие) приведут к ухудшению экономического положения для большинства граждан страны, что вполне реально.