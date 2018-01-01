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      Регулярные биржевые торги углем в России начнутся во II квартале 2020 года

      17.12 20:31Распечатать

      Фото: Пресс-служба ФАС РФ

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Тестовые торги углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут в ближайшие дни, при этом полноценное начало торгов ожидается во II квартале следующего года.

      Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России. Начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС РФ Дмитрий Махонин в ходе Национальной угольной конференции отметил, что вместе с запуском регулярных торгов ФАС также ожидает начала работы оператора биржевых поставок угля в первой половине следующего года.

      В пресс-службе СПбМТСБ ранее сообщили о регистрации участников для церемонии запуска биржевых торгов углем. Церемония состоится в московском офисе СПбМТСБ в секции "Энергоносители". В мероприятии примут участие представители Минэнерго России, ФАС, Банка России, СПбМТСБ и ведущих угледобывающих компаний России.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: ФАС, уголь, биржевые торги, СПбМТСБ

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