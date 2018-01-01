Уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах

Специалисты Check Point обнаружили серьезную уязвимость в приложении WhatsApp, которая может использоваться одним-единственным пользователем для нарушения работы всего мессенджера у всех участников выбранного им чата. Из-за найденной уязвимости вся история сообщений в групповом чате будет потеряна навсегда.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Команда исследователей Check Point Research обнаружила уязвимость в WhatsApp — самом популярном приложении-мессенджере в мире. Приложение принадлежит Facebook, а его аудитория на сегодняшний день составляет 1,5 млрд человек. Неисправность дает возможность злоумышленникам дестабилизировать работу WhatsApp у всех участников чата, прислав всего одно вредоносное сообщение.Последствия для пользователей настолько серьезны, что им приходится удалять и скачивать мессенджер заново, однако и это не дает возможности вернуться в чат. В конце концов, им приходится удалить сам чат, чтобы прервать замкнутый круг ошибок в приложении, что приводит к потери всех сообщений в нем.Хакеры используют эту уязвимость, чтобы инициировать замкнутый круг фатальных ошибок в мессенджере. Они придерживаются следующей последовательности в своих действиях:В начале злоумышленник вступает в заранее выбранный групповой чат в WhatsApp и ведет себя как ее полноценный участник (WhatsApp позволяет создавать группы для 256 человек). Далее он изменяет определенные параметры и отправляет вредоносные сообщения в чат, используя WhatsApp Web и инструмент отладки веб-браузера.На последнем этапе хакер инициирует замкнутый круг сбоев для всех членов группового чата, запрещая пользователям доступ ко всем функциям WhatsApp.Полученные результаты дополняют данные предыдущего исследования Check Point, опубликованного в 2019 г. Тогда эксперты компании доказали, что взломщик может перехватывать и изменять сообщения WhatsApp.В ходе последнего исследования команда Check Point Research обнаружила новую уязвимость мессенджера. Специалисты проверили связь между приложением WhatsApp и его веб-версией, которое в точности копирует все сообщения, отправленные и полученные смартфоном пользователя, после чего отображает их в браузере.Обычно, когда пользователь WhatsApp отправляет сообщение в групповой чат, приложение проверяет его номер телефона, что позволяет определить, кто именно отправил сообщение. Эксперты Check Point обнаружили возможность манипулировать этим и другими параметрами в личных целях.Check Point официально обнародовал свои результаты 28 августа 2019 г. в рамках программы WhatsApp по поиску ошибок в приложении. Мессенджер признал проблему и разработал ее решение, которое было добавлено в версии 2.19.58. WhatsApp дал возможность обновить приложение в середине сентября и добавил новые средства контроля, которые, как ожидается, смогут предотвратить попадание пользователей в нежелательные групповые чаты и избежать взаимодействия с киберпреступниками.