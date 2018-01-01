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      Великобритания второй год подряд пропустит Давосский форум из-за кризиса с выходом из ЕС

      17.12 22:58Распечатать

      Фото: Gian Ehrenzeller/AP

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Британские власти вновь отказались от участия в ежегодном форуме в Швейцарии, объяснив данное решение "заботой о британских гражданах".

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не делал каких-либо официальных заявлений на этот счет, сведения об этом сообщил один из корреспондентов таблоида Daily Mail. По его словам, "Джонсон запретил министрам посещать Давосский форум". При этом неназванный источник в британском правительстве якобы заявил о том, что "внимание правительства сосредоточено на работе во благо людей, а не на распитии шампанского с миллиардерами".

      Тенденции по снижению участия в глобальных процессах и более активному вниманию на внутренних проблемах не первый год наблюдаются во многих странах.

      Годом ранее правительство Терезы Мэй, как отмечал портал "Вести.Экономика", также отказалось принимать участие в работе саммита в Давосе из-за ситуации вокруг выхода из ЕС.

      Консервативная партия во главе с Джонсоном в настоящее время добивается утверждения в британском парламенте законопроекта, который запретит дальнейшие отсрочки по выходу Великобритании из ЕС. При этом крайним сроком формального пребывания страны в составе Евросоюза – в соответствии с последней отсрочкой, предоставленной Брюсселем, – является 31 января 2020 г.

      Всемирный экономический форум в Давосе пройдет 21-24 января 2020 г. Отказ принимать участие в работе форума второй год подряд со стороны британских властей с акцентом на выходе из Европейского союза всего неделю спустя будет довольно символичным с учетом репутации форума как одной из ведущих глобалистских площадок.

      Данная ситуация вполне явно показывает, что националистические настроения в развитых странах усилились до такой степени, что на протяжении нескольких лет начинают диктовать как внутреннюю, так и внешнюю политику.

      Фото: Erik Tham/Demotix

      Вместе с тем, несмотря на явную деликатность момента для Великобритании, экс-мэру Лондона, ранее не брезговавшему приезжать в Давос и принимать участие в "бурных частных вечеринках" в кулуарах форума, стоит отдать должное: он такой же политический конъюнктурщик, как и президент США Дональд Трамп, за несколько лет предвыборной избирательной кампании превратившийся из скандального символа американского гламура в "защитника" интересов американских рабочих.

      Рубрики: Европа

      Метки: Давосский форум, Борис Джонсон, Дональд Трамп

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