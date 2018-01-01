Сенат США одобрил санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"

Американские законодатели одобрили законопроект о военном бюджете, который предполагает введение санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Из проекта следует, что на базовые нужды Пентагону выделят $635 млрд. К базовым нуждам отнесли в том числе противодействие Вашингтона "различным угрозам", к которым конгрессмены отнесли Россию и Китай. Как писали ранее "Вести. Экономика", на расходы по "сдерживанию России" планируется выделить "дополнительные $734,3 млн".Кроме того, в силе осталось и предложение о выделении Киеву военной помощи в $300 млн - это на $50 млн больше, чем годом ранее. Помогать Украине собираются, в том числе поставляя крылатые ракеты для системы береговой обороны и противокорабельные ракеты.Законодатели также сохранили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запретили американским властям признавать воссоединение с Россией Крыма. Плюс конгрессмены обязали администрацию США ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Такое решение принято якобы в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".Санкции коснутся компаний, предоставляющих суда для строительства газопровода, руководителям этих компаний могут запретить въезд в США, а их американским активам грозит блокировка.Высока вероятность того, что прокладка газопровода "Северный поток-2" может быть завершена в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США. По крайней мере такого мнения придерживаются в Vинистерства экономики и энергетики Германии."Берлин, по-видимому, видит шансы на то, что трубопровод "Северный поток-2" все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода wind-down, который согласно закону позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников", ‒ отмечается в материале немецкого издания Bild.Стоит отметить, что компания-оператор трубопровода Nord Stream планирует завершить "Северный поток-2" за несколько месяцев.