Vanguard и Ant Financial создают совместное предприятие для предоставления инвестиционных услуг в Китае

Ant Financial, дочерняя компания Alibaba, стоимость которой в 2018 г. составила $150 млрд, создала совместное предприятие с Vanguard, вторым по величине в мире управляющим активами. Компании планируют предоставлять консультативные услуги по инвестициям в Китае, сообщает Reuters.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Совместное предприятие будет предоставлять индивидуальные инвестиционные услуги розничным потребителям Китая, учитывая возможные риски отдельных инвесторов, временных рамок и инвестиционных целей. После запуска объем минимальных инвестиций, необходимых для того, чтобы воспользоваться услугами, составит 800 юаней ($114). Сервис будет доступен потребителям через приложение Al Financial Pay от Ant Financial. Благодаря этому партнерству объединятся 2 влиятельных финансовых игрока, стремящихся завоевать быстрорастущий инвестиционный рынок Китая.Глобальные управляющие активами участвуют в бешеной гонке, отвоевывая свои позиции в Китае, учитывая, что активы страны к 2023 г. должны вырасти вдвое с $5,3 трлн до $9,3 трлн согласно данным Financial Times. А Китай предоставляет огромные возможности, сулящие большую прибыль, учитывая, что инвестиционные рынки в развитых странах, таких как США и Великобритания, все чаще ощущают на себе давление растущей конкуренции.И предприятие Vanguard и Ant Financial сможет завоевать мощные позиции на этом прибыльном рынке. Vanguard может предложить технологии, без которых невозможно создать инвестиционные платформы для широких масс. Компания, управляющая в общей сложности $5,3 трлн своих 20 млн глобальных клиентов, управляет и крупнейшей в США роботизированной консультативной платформой, объемы активов которой составляют $115 млрд. Что касается Ant Financial, ее платформу используют 700 млн китайских потребителей, также она использует Yu'ebao, крупнейший фонд денежного рынка в мире. Вместе эта пара является огромной силой, поскольку их совместное предприятие способно быстро захватить большую часть рынка.Для Vanguard партнерство с Ant Financial даст возможность не только познакомиться с огромной пользовательской базой fintech, но и укрепить узнаваемость бренда. Для Ant Financial партнерство позволит преодолеть необходимость создания сложной инвестиционной платформы, на разработку которой нужны будут значительные ресурсы и время.Это не первое партнерство такого рода в Китае. Однако некоторые предыдущие громкие совместные усилия потерпели неудачу. Например, в 2011 г. глобальный управляющий активами Russell Investment открыл в Китае совместное предприятие со страховой фирмой Ping An, сообщает Reuters. Тем не менее совместное предприятие, которое управляло инвестициями на сумму $1,7 млрд, завершило свою работу в 2015 г. Источники, на которые ссылается Reuters, в качестве причины называют различия в инвестиционной стратегии и культуре риска. Таким образом, несмотря на то что Vanguard и Ant Financial способны наладить успешное партнерство, важно, чтобы их стиль работы позволял им совершенствоваться.