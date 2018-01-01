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      Bloomberg: у США нет рычагов давления на Россию и Германию

      18.12 03:37Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Собеседники агентства отметили, что невозможность помешать реализации проекта "Северный поток-2" признают и в администрации США.

      Как сообщает Bloomberg, невозможность помешать завершению строительства газопровода "Северный поток-2" признают и сами американские власти.

      Как отметили источники агентства в администрации США, у Вашингтона практически нет рычагов давления на Россию и Германию в том, что касается этого проекта, и введение санкций против "Турецкого потока" и "Северного потока-2", предусмотренных военным бюджетом, мало что меняет. Однако, как отметил один из собеседников, США намерены создавать препятствия для реализации других российских проектов в энергетической сфере.

      Агентство сообщает, что Вашингтон намерен сконцентрироваться на этом вопросе после прибытия в следующем месяце в Москву Джона Салливана. Его назначили новым американским послом в РФ.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", Сенат США одобрил военный бюджет, предполагающий введение санкций по российским энергетическим проектам "Турецкий поток" и "Северный поток-2". В частности, ограничительные меры могут коснуться компаний, предоставляющих суда для строительства газопровода "Северный поток-2", руководителям этих компаний могут запретить въезд в США, а их американским активам грозит блокировка. Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, он может завизировать документ до конца этой недели.

      Рубрики: Энергетика, США и Канада

      Метки: США, Россия, санкции, Дональд Трамп, Сенат США, Германия, "Северный поток-2", "Турецкий поток"

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