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      Минфин проверит интерес инвесторов к ОФЗ. Нерезиденты уже ушли?

      18.12 05:41Распечатать

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Министерство финансов РФ сегодня проведет одно из последних размещений ОФЗ в этом году. Проявят ли инвесторы интерес к одному из лучших активов уходящего года?

      Министерство финансов РФ проведет два аукциона по размещению двух выпусков облигаций федерального займа. Инвесторам будут предложены два выпуска классических ОФЗ с постоянным купонным доходом.

      На первом аукционе будут проданы бумаги выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 г., на втором - облигации выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 г.

      Аукционы будут проходить без установленного лимита, то есть объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

      На вторичном рынке по-прежнему царят благоприятные настроения. Облигации продолжают дорожать, а доходности соответственно снижаться.

      Рынок облигаций федерального займа может показать лучшее за четыре года ралли благодаря проходившему в этом году в России циклу смягчения денежно-кредитной политики на фоне резкого замедления инфляции.

      В то время как большая часть глобального долгового рынка закрепилась в зоне отрицательных ставок, ОФЗ принесли инвесторам с начала года доход более 31% в пересчете на доллары, свидетельствуют расчеты Bloomberg.

      Ранее "Вести. Экономика" писали, что позитивный тренд может сохраниться и в следующем году, во всяком случае крупнейшие европейские фонды ставят на ОФЗ и в 2020 г., даже несмотря на возможность скорого завершения смягчения денежно-кредитной политики.

      Динамика инфляции, показатели текущего счета и проводимая властями РФ фискальная политика - ключевые факторы, оправдывающие оптимистичный взгляд на рублевый долг, а двузначная доходность в достаточной степени компенсирует санкционные риски, поделился мнением с Bloomberg старший инвестиционный менеджер по облигациям развивающихся стран в Amundi Asset Management Эстер Лоу.

      Об основных событиях на валютном и фондовом рынках рассказывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Эксперт ожидает, что торговая динамика будет смешанной. Коррекция продолжится в отдельных бумагах.

      С другой стороны, стоит отметить, что в ноябре спрос со стороны иностранцев практически испарился. Так, в прошлом месяце нерезиденты вложили в государственные облигации всего 14 млрд руб., сообщалось в обзоре ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

      Для сравнения, это почти в 16 раз меньше, чем в октябре, когда объем покупок достигал 220 млрд руб.

      Всего за месяц ведомство смогло занять лишь 102 млрд, тогда как в сентябре объем размещения ОФЗ составил около 200 млрд руб.

      Рубрики: Облигации, Правительство, Парламент

      Метки: облигации, Минфин, ОФЗ, аукционы

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