Палладий: безудержный рост даже на фоне кризиса автопрома

Mining Journal

Цены на палладий впервые в истории достигли $2 тыс. за унцию, переписав очередной рекорд. Стоимость этого металла платиновой группы демонстрирует бурный рост уже несколько лет.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".За последние три года она взлетела в четыре раза, а с начала этого года котировки выросли уже на 60%.Главным драйвером роста выступает спрос со стороны автопрома, а также ожидания дефицита предложения.Еще в прошлом году спрос превысил производство на 1,2 млн тройских унций, а в этому по прогнозу достигнет 1,4 млн - запасы металла на складах непрерывно снижаются, отмечают аналитики Bank of America.И хотя падение продаж автомобилей в мире стало крупнейшим с 2008 г. и автомобильная промышленность находится в очевидном кризисе, рынок все равно ждет дефицита предложения палладия.Дело в том, что в отличие от других сырьевых активов существенно нарастить производство этого металла практически невозможно. Его запасы крайне невелики: он встречается в 30 раз реже, чем золото.При этом компаниям необходимо выполнять требования по снижению выбросов, а альтернативы палладию в производстве катализаторов пока нет.Добавим, что Россия является ключевым игроком на рынке: на ее долю приходится около 40% мирового производства, а крупнейшим производителем является "Норникель". Отчет компании подтверждает общую тенденцию на рынке: в III квартале поставки палладия снизились на 6%.Также стоит сказать, что в декабре один из крупнейших в мире производителей металла - ЮАР - был вынужден приостановить добычу большинства руд платиновой группы, куда в том числе входит палладий, из-за катастрофических проблем с энергоснабжением в стране.