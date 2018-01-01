В российских банках будут проводить киберучения

В 2020 г. в нормативную базу будут внесены изменения, предполагающие включение в стресс-тестирование элементов кибербезопасности.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".По словам зампредседателя ЦБ РФ Василия Поздышева, к середине следующего года регулятор запустит киберучения, которые отечественные кредитные организации будут проходить раз в два года.Как пояснил Поздышев в интервью РИА "Новости", сейчас регулятор оценивает банки на соответствие требованиям кибербезопасности. В этом году проверку прошли уже 120 организаций, до конца года это сделают еще 20 банков. ЦБ проводит риск-ориентацию, так что в проверки попадают организации, в информсистемах которых были замечены проблемы."Пока мы не зашиваем требования по кибербезопасности в стресс-тестирование. Но это произойдет в 2020 г., мы готовим изменения в нормативную базу, связанную с регулированием киберриска, который, как вы знаете, относится к операционным рискам. Ожидается, что к середине следующего года Банк России начнет проводить киберучения, то есть включать в стресс-тестирование банков элементы кибербезопасности", - рассказал Поздышев.При этом зампред ЦБ подчеркнул, что для регулятора не столь важна возможность наказания кредитной организации в случае каких-либо нарушений, как возможность потребовать исправить ситуацию.