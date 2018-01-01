Британская казна не дождалась корпоративного налога от Shell в 2018 году

При том, что компания заработала в стране более $730 млн и получила компенсацию за вывод из эксплуатации платформ в Северном море.

Фото: JASPER JUINEN/EPA-EFE

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Как сообщает FT, то, что компания не платила корпоративные налоги в британскую казну, следует из отчетности англо-голландского гиганта. Он стал публиковать ее, пообещав, что данные о налоговых отчислениях в каждой стране будут открытыми в рамках широкой кампании по обеспечению прозрачности деятельности.Демонтаж нефтяных и газовых платформ в Северном море может стоить британским налогоплательщикам £24 млрд, сообщает издание со ссылкой на подсчеты экспертов. При этом углеводородные гиганты получают немалые налоговые послабления."То, что Shell и другие крупные нефтяные компании регулярно получают огромные налоговые льготы, несмотря на огромные прибыли, является следствием внедряемых в британскую систему налогообложения нефти и газа новшеств", - отмечает руководитель компании Global Witness Стюарт Маквильям.Суть в том, что нефтяные компании могут потребовать компенсации расходов на демонтаж расходы, связанные с отказом от эксплуатации скважин и демонтажом оборудования за счет налоговых льгот: это может быть либо сокращение текущих выплат, либо возврат ранее уплаченных платежей.Shell спустя 40 лет эксплуатации отказывается от крупнейшего месторождения Брент, находящегося в Северном море. Группа получила в 2018 г. в Великобритании прибыль в $731 млн (до налогообложения) при общем объеме выручки в $108 млрд. При этом компания получила еще и налоговое возмещение в общей сложности на $115 млн.Согласно отчету компании более 40% прибыли в Великобритании до налогообложения приходилось на зарубежные совместные предприятия, что предполагало уплату налогов в другой юрисдикции.В Shell заявили, что компания выплатила $10,1 млрд корпоративного подоходного налога в 2018 г. по всему миру при прибыли до налогообложения в $35,6 млрд. Кроме того, были выплачены $5,8 млрд роялти.В последние годы налоговые механизмы Shell находились под пристальным вниманием в Нидерландах: после перемещения штаб-квартиры компании из Лондона в Гаагу критики стали обвинять нефтяного гиганта в том, что он уклоняется от уплаты налогов через офшорные трасты.В своем новом отчете Shell подтвердила, что не платит корпоративные налоги в Нидерландах, за исключением совместного газового предприятия с ExxonMobil. Брюссель также изучает налоговые соглашения Shell в этой стране. Власти ЕС, в частности, интересует, не действует ли компания с одобрения руководства страны, что может быть расценено как незаконная государственная поддержка, отмечает FT.