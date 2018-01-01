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      Вопрос о слиянии PSA Group и Fiat решен

      18.12 04:04Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Советы директоров компаний поддержали соответствующее соглашение.

      Фото: RENA LAVERTY/EPA-EFE

      Математическую аксиому "2+2=4" собирается продемонстрировать миру новый автомобильный союз между итало-американской корпорацией Fiat Chrysler Automobiles и французской PSA Group (Peugeot-Citroen).

      Как сообщает агентство Reuters, советы директоров производителей накануне подписали соглашение о слиянии, а официально о рождении нового гиганта стороны могут объявить уже сегодня. Условия сделки почти не изменились с момента новости о возможном слиянии в октябре этого года. Как писали ранее "Вести. Экономика", производители получат по 50% нового бизнеса, а нынешним акционерам выплатят примерно $9 млрд специальных дивидендов.

      Чтобы не попасть под пристальное око регуляторов, партнеры также выкупят часть акций Peugeot у китайской автомобильной корпорации Dongfeng.

      Отдельного внимания удостоилось подразделение Fiat по разработке роботов, которое не будут выделять в отдельный бизнес, как предполагалось ранее.

      Капитализация объединенного концерна оценивается примерно в $50 млрд, а ежегодное производство машин превысит 8,5 млн. Таким образом, группа станет четвертой автомобильной компанией в мире, уступая лишь Volkswagen, Toyota, а также своему заклятому конкуренту, союзу Renault - Nissan. Кстати, именно компания Renault 6 месяцев назад пыталась объединиться с Fiat, но сразу же получила категорический отказ.

      Рубрики: Европа, США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Италия, Франция, слияние, сделка, Dongfeng, PSA Group, Fiat Chrysler Automobiles

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