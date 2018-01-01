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      Из-за антироссийских санкций ЕС Венгрия не досчиталась $8,5 млрд

      18.12 04:17Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". По словам главы МИД страны Петера Сийярто, из-за ограничительных мер было потеряно очень много экспортных возможностей.

      Фото: Vined/Pixabay

      Из-за антироссийских санкций ЕС Венгрия потеряла в общей сложности $8,5 млрд, рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью телеканалу RTVI.

      "С того момента как [ЕС] ввел санкции, $8,5 млрд было потеряно. Россия была вторым нашим по величине торговым партнером, до того как были введены санкции. Мы, конечно, потеряли очень много экспортных возможностей", - заявил Сийярто.

      Он отметил, что Будапешт сохраняет европейское единство по вопросу санкций и не собирается нарушать его в будущем. "Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу", - отметил глава венгерского МИД.

      Рубрики: Товарные рынки, Европа

      Метки: Россия, экспорт, ЕС, Венгрия, санкции, Петер Сийярто

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