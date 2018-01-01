Минторг США не смог доказать, что "Росатом" нарушил соглашение о поставках урана

Предварительные результаты исследования охватывают период с 1 октября 2017 г. по 30 сентября 2018 г.

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Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Американское министерство торговли не смогло выявить нарушений "Росатомом" и его структурами соглашения о поставках урана в страну, следует из уведомления, размещенного в электронной базе Федерального реестра.Там же отмечается, что результаты исследования предварительные. Они охватывают период с 1 октября 2017 г. по 30 сентября 2018 г. "Предварительно мы пришли к выводу, что госкорпорация "Росатом", связанные с ней структуры Tenex и Tenex-USA, компании-посредники Centrus Energy и United States Enrichment Corporation, а также компания Nukem соблюдают соглашение", - говорится в уведомлении.Американское законодательство дает Минторгу после публикации предварительных результатов 120 дней на завершение расследования и обнародование окончательных выводов. При этом ведомство уже запросило дополнительные 60 дней, заявив, что не уложится в обозначенные законом сроки. Ведомство связывает задержку с тем, что намерено запросить у Tenex и Centrus Energy дополнительные пояснения по ряду документов.Американский Минторг начал расследование в отношении поставок урана в США из-за рубежа, после того как ведомство получило обращения двух уранодобывающих компаний - UR-Energy и Energy Fuels. Они обратились в министерство 17 января 2018 г. Теперь чиновники выясняют, не угрожает ли импорт урана национальной безопасности США.