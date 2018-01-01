Топ-10 стран мира с самыми высокими показателями гендерного равенства

Россия в 2019 г. ухудшила свою позицию в рейтинге Global Gender Gap Index (индекс гендерного разрыва), который с 2006 г. публикует Всемирный экономический форум (ВЭФ).

1. Исландия - 87,7%



Важное крупное "поле битвы" полов - это участие в экономике, отмечает ВЭФ. В 2019 г. разрыв в этой сфере увеличился до 57,8% с 58,1% в прошлом году.



В результате для достижения равенства в глобальной экономике понадобится 257 лет по сравнению с 202 годами в 2018 г. Как и все последние годы, рейтинг продолжают возглавлять государства Северной Европы. Исландия остается страной с наиболее выраженным равенством полов в мире (87,7%).Важное крупное "поле битвы" полов - это участие в экономике, отмечает ВЭФ. В 2019 г. разрыв в этой сфере увеличился до 57,8% с 58,1% в прошлом году.В результате для достижения равенства в глобальной экономике понадобится 257 лет по сравнению с 202 годами в 2018 г.

2. Норвегия - 84,2%



Женщины больше представлены на позициях, которые сильнее всего пострадали из-за автоматизации (например, розничные продажи и офисная работа). Неравенство полов в экономике обусловлено рядом факторов, включая стабильное сохранение низкого уровня представительства женщин на руководящих должностях, медленный рост заработной платы, доступность рабочих мест и источников дохода.Женщины больше представлены на позициях, которые сильнее всего пострадали из-за автоматизации (например, розничные продажи и офисная работа).

3. Финляндия - 83,2%



Как результат, женщины на работе слишком часто оказываются в категориях средних и низких зарплат, которые стоят на месте, с тех пор как десять лет назад начался финансовый кризис, говорится в докладе. Кроме того, недостаточное количество женщин получают те профессии, где рост зарплат был наиболее выраженным.Как результат, женщины на работе слишком часто оказываются в категориях средних и низких зарплат, которые стоят на месте, с тех пор как десять лет назад начался финансовый кризис, говорится в докладе.

4. Швеция - 82,0%



Ни в одной стране мира нет равенства в экономической сфере, однако десять государств сумели преодолеть разрыв более чем на 80%. Наконец, хуже всего дело обстоит с политическими правами: только Исландии удалось сократить разницу и превысить уровень 70%. Новый Global Gender Gap Index свидетельствует, что в мире есть 35 стран, полностью преодолевших гендерное неравенство в образовании (100%). 39 государств почти устранили разрыв между мужчинами и женщинами в сфере медицины и вероятной продолжительности жизни (98%).Ни в одной стране мира нет равенства в экономической сфере, однако десять государств сумели преодолеть разрыв более чем на 80%. Наконец, хуже всего дело обстоит с политическими правами: только Исландии удалось сократить разницу и превысить уровень 70%.

5. Никарагуа - 80,4%



Если текущая тенденция преодоления гендерного разрыва в политике, экономике, здравоохранении и образовании сохранится, он будет преодолен через 99,5 года, свидетельствует значение индекса. Ситуация с гендерным неравенством в мире в 2019 г. улучшилась, однако достижения равенства полов придется ждать еще почти столетие.Если текущая тенденция преодоления гендерного разрыва в политике, экономике, здравоохранении и образовании сохранится, он будет преодолен через 99,5 года, свидетельствует значение индекса.

6. Новая Зеландия - 79,9% Это улучшение по сравнению с 2018 г., когда показатель составлял 108 лет. Но этот срок все равно означает, что достижение равенства между мужчинами и женщинами превысит среднюю продолжительность жизни человека, констатируют составители индекса.

7. Ирландия - 79,8%



В мире в целом женщины сейчас занимают 25,2% мест в нижних палатах парламентов и 21,2% министерских должностей по сравнению с 24,1% и 19% соответственно в 2018 г.



Тем не менее для преодоления гендерного разрыва в политике понадобится 95 лет против 107 лет в прошлом году. Улучшение ситуации с гендерным равенством в мире за этот год в основном произошло в результате значительного роста количества женщин в политике.В мире в целом женщины сейчас занимают 25,2% мест в нижних палатах парламентов и 21,2% министерских должностей по сравнению с 24,1% и 19% соответственно в 2018 г.Тем не менее для преодоления гендерного разрыва в политике понадобится 95 лет против 107 лет в прошлом году.

8. Испания - 79,5%



Среди стран, которые продемонстрировали наибольший прогресс по своему макрорегиону на протяжении этого года, ВЭФ называет Испанию в Западной Европе, Эфиопию - в Африке, Мексику - в Латинской Америке и Грузию - в Восточной Европе и Центральной Азии.



Они улучшили свои позиции более чем на 20 мест, в основном благодаря расширению политического представительства. Испания за год поднялась сразу на 21 ступень в рейтинге гендерного равенства. ВЭФ отмечает, что главами 85 государств, включая Россию, Италию, Мексику, ЮАР, Испанию, Швецию и США, за последние 50 лет были исключительно мужчины.Среди стран, которые продемонстрировали наибольший прогресс по своему макрорегиону на протяжении этого года, ВЭФ называет Испанию в Западной Европе, Эфиопию - в Африке, Мексику - в Латинской Америке и Грузию - в Восточной Европе и Центральной Азии.Они улучшили свои позиции более чем на 20 мест, в основном благодаря расширению политического представительства.

9. Руанда - 79,1%



Особенно это заметно на фоне сфер образования и здравоохранения, которые намного ближе к равенству полов (96,1% и 95,7% соответственно). Политика остается сферой, где на сегодня удалось добиться наименьшего прогресса, констатируют авторы доклада.Особенно это заметно на фоне сфер образования и здравоохранения, которые намного ближе к равенству полов (96,1% и 95,7% соответственно).

10. Германия - 78,7% Индекс рассчитывается для 153 государств в четырех основных областях: образование, здравоохранение и вероятная продолжительность жизни, экономика и карьера, а также политические права.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".По общему показателю Россия заняла в этом году 81-е место по сравнению с 75-м в прошлом году. Согласно докладу страна имеет практически идеальные показатели в образовании и медицине, в то время как по политическому критерию гендерного равенства она занимает лишь 122-е место в мире, в том числе по количеству женщин в парламенте - 112-е.Ниже мы расскажем о 10 странах в самыми высокими показателями гендерного равенства в 2019 г.