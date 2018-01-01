Forbes: самые высокооплачиваемые иллюзионисты 2019 года

Forbes составил рейтинг богатейших иллюзионистов по итогам 2019 г.

1. Дэвид Копперфильд



По информации издания, с лета 2018 г. по лето 2019 г. он дал 654 шоу в Лас-Вегасе, что принесло ему доход в размере $60 млн до вычета налогов.



Кроме того, Копперфильд получает миллионы за эксклюзивные экскурсии и концерты на собственном курорте Маша Кей в Карибском море. Всего на Багамах волшебнику принадлежит 11 островов. Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых магов по версии журнала Forbes. Его общее состояние оценивается в $875 млн. Также он является обладателем крупнейшей в мире коллекции волшебных реликвий.По информации издания, с лета 2018 г. по лето 2019 г. он дал 654 шоу в Лас-Вегасе, что принесло ему доход в размере $60 млн до вычета налогов.Кроме того, Копперфильд получает миллионы за эксклюзивные экскурсии и концерты на собственном курорте Маша Кей в Карибском море. Всего на Багамах волшебнику принадлежит 11 островов.

2. Пенн и Теллер Фото: YouTube



В дуэте фокусники выступают с 1975 г. и пять раз в неделю поражают гостей магическими трюками в отеле-казино Rio в Лас-Вегасе.



Сейчас на телеканале CW идет уже шестой сезон их популярного шоу-конкурса "Кто обманет Пенна и Теллера?" Второе место занял дуэт иллюзионистов Пенна и Теллера. Они заработали $28 млн выступлениями в Лас-Вегасе и в собственном телешоу.В дуэте фокусники выступают с 1975 г. и пять раз в неделю поражают гостей магическими трюками в отеле-казино Rio в Лас-Вегасе.Сейчас на телеканале CW идет уже шестой сезон их популярного шоу-конкурса "Кто обманет Пенна и Теллера?"

3. The Illusionists Фото: YouTube



Порог в $10 млн за год удалось преодолеть пятерым участникам рейтинга. Всего с 1 июня 2018 г. по 1 июня 2019 г. они заработали $123 млн (без учета выплаты налогов и менеджерских гонораров).



Это на $4,5 млн меньше по сравнению с прошлым годом. Цифры основываются на данных отраслевого издания Pollstar, освещающего концертную деятельность артистов, а также на интервью с агентами, менеджерами и другими инсайдерами индустрии Замыкают тройку члены группы фокусников The Illusionists, которая за год успела дать более 600 шоу по всему миру. Сейчас их можно увидеть на Бродвее в представлении "Праздничная магия".Порог в $10 млн за год удалось преодолеть пятерым участникам рейтинга. Всего с 1 июня 2018 г. по 1 июня 2019 г. они заработали $123 млн (без учета выплаты налогов и менеджерских гонораров).Это на $4,5 млн меньше по сравнению с прошлым годом. Цифры основываются на данных отраслевого издания Pollstar, освещающего концертную деятельность артистов, а также на интервью с агентами, менеджерами и другими инсайдерами индустрии

4. Майкл Карбонаро Фото: YouTube



За год он заработал $11 млн.



У него сейчас транслируется пятый сезон шоу "Эффект Карбонаро" с розыгрышами на скрытую камеру, а в офлайне на его шоу по всей Северной Америке аншлаги. Также в список высокооплачиваемых иллюзионистов попал пранкер, ведущий телешоу "Эффект Карбонаро" Майкл Карбонаро.За год он заработал $11 млн.У него сейчас транслируется пятый сезон шоу "Эффект Карбонаро" с розыгрышами на скрытую камеру, а в офлайне на его шоу по всей Северной Америке аншлаги.

5. Крисс Энджел



Крисс по завершении десятилетнего контракта с Cirque du Soleil лишился третьего места в рейтинге и в январе готовится стать иллюзионистом-резидентом в отеле-казино Planet Hollywood в Лас-Вегасе.



"Теперь я буду и исполнительным продюсером, и сценаристом, и режиссером. Шоу будет полностью мое. Если программа провалится, то в этом буду виноват только я. В случае успеха винить тоже следует меня", — говорит он. Замыкает пятерку лидеров Крисс Энджел, который за год заработал $10 млн.Крисс по завершении десятилетнего контракта с Cirque du Soleil лишился третьего места в рейтинге и в январе готовится стать иллюзионистом-резидентом в отеле-казино Planet Hollywood в Лас-Вегасе."Теперь я буду и исполнительным продюсером, и сценаристом, и режиссером. Шоу будет полностью мое. Если программа провалится, то в этом буду виноват только я. В случае успеха винить тоже следует меня", — говорит он.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем об иллюзионистах, которые заработали в уходящем году больше всего.