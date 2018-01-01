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      "Автодор" хочет взыскать с "дочки" Crocus Group более 5 млрд рублей

      18.12 05:52Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Речь идет о необоснованном расходовании средств, предназначавшихся для строительства ЦКАД.

      Фото: Olga1205/Pixabay

      Иск на 5,393 млрд руб. подала госкомпания "Автодор" к дочернему предприятию Crocus Group - "Крокус Интернэшнл". Об этом сообщают информагентства со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

      Речь идет о периоде, когда "Автодором" руководил ныне фигурант уголовного дела Сергей Кельбах. По данным Следственного комитета, он необоснованно использовал средства бюджета и Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства Центральной кольцевой автодороги.

      Кроме того, сообщается о злоупотреблениях Кельбахом полномочиями при реализации долгосрочных инвестиционных соглашений по строительству нескольких пусковых комплексов этого инфраструктурного объекта.

      Сергей Кельбах был освобожден от должности председателя правления "Автодора" в феврале этого года. Как писали ранее "Вести. Экономика", следствие оценило ущерб от деятельности Кельбаха более чем в 2 млрд руб.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Россия, следствие, ЦКАД, Автодор, Сергей Кельбах, Crocus Group, растрата, Крокус Интернэшнл

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