"Автодор" хочет взыскать с "дочки" Crocus Group более 5 млрд рублей

Речь идет о необоснованном расходовании средств, предназначавшихся для строительства ЦКАД.

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Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Иск на 5,393 млрд руб. подала госкомпания "Автодор" к дочернему предприятию Crocus Group - "Крокус Интернэшнл". Об этом сообщают информагентства со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.Речь идет о периоде, когда "Автодором" руководил ныне фигурант уголовного дела Сергей Кельбах. По данным Следственного комитета, он необоснованно использовал средства бюджета и Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства Центральной кольцевой автодороги.Кроме того, сообщается о злоупотреблениях Кельбахом полномочиями при реализации долгосрочных инвестиционных соглашений по строительству нескольких пусковых комплексов этого инфраструктурного объекта.Сергей Кельбах был освобожден от должности председателя правления "Автодора" в феврале этого года. Как писали ранее "Вести. Экономика", следствие оценило ущерб от деятельности Кельбаха более чем в 2 млрд руб.