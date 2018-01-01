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      О вреде санкций в отношении госдолга России предупредила Торговая палата США

      18.12 07:05Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". В письме организации отмечается, что ограничительные меры не должны быть "карательными".

      Фото: Inc.com

      Торговая палата США заявила о рисках, которые несут санкции в отношении России, затрагивающие вложения в суверенный долг. По мнению организации, такие ограничения могут нанести серьезный вред американским компаниям.

      Это следует из письма торговой палаты, направленного в Комитет по иностранным делам Сената США в связи с готовящимся там к рассмотрению законопроектом "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). Документ предполагает и ряд других существенных ограничений.

      В письме Торговой палаты США отмечается, что принятие законопроекта будет означать отказ американского бизнеса от энергетических проектов, которые осуществляются при российском участии. Кроме того, законопроект может подорвать деловые операции США в России путем введения санкций в отношении транзакций с "российскими полугосударственными структурами".

      При этом Торговая палата США подчеркнула, что ранее уже направила комитету документ с изложением точки зрения деловых кругов в отношении санкций. В нем, в частности, говорилось, что ограничительные меры должны быть направлены против "конкретных целей" и не должны быть "карательными". Их рекомендовалось применять в случае наличия "правдоподобного шанса на успех", при этом должен быть предусмотрен гибкий механизм рестрикций. При этом в палате отмечают, что не стоит вводить санкции, если это приведет "к ослаблению влияния США".

      "Палата настоятельно призывает комитет пересмотреть законодательный акт и доработать его во избежание нанесения существенного экономического ущерба американским фирмам и конкурентоспособности США в мире", - говорится в сообщении организации.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Россия, Торговая палата США, антироссийские санкции, суверенный долг РФ

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