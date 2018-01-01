О вреде санкций в отношении госдолга России предупредила Торговая палата США

В письме организации отмечается, что ограничительные меры не должны быть "карательными".

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Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Торговая палата США заявила о рисках, которые несут санкции в отношении России, затрагивающие вложения в суверенный долг. По мнению организации, такие ограничения могут нанести серьезный вред американским компаниям.Это следует из письма торговой палаты, направленного в Комитет по иностранным делам Сената США в связи с готовящимся там к рассмотрению законопроектом "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). Документ предполагает и ряд других существенных ограничений.В письме Торговой палаты США отмечается, что принятие законопроекта будет означать отказ американского бизнеса от энергетических проектов, которые осуществляются при российском участии. Кроме того, законопроект может подорвать деловые операции США в России путем введения санкций в отношении транзакций с "российскими полугосударственными структурами".При этом Торговая палата США подчеркнула, что ранее уже направила комитету документ с изложением точки зрения деловых кругов в отношении санкций. В нем, в частности, говорилось, что ограничительные меры должны быть направлены против "конкретных целей" и не должны быть "карательными". Их рекомендовалось применять в случае наличия "правдоподобного шанса на успех", при этом должен быть предусмотрен гибкий механизм рестрикций. При этом в палате отмечают, что не стоит вводить санкции, если это приведет "к ослаблению влияния США"."Палата настоятельно призывает комитет пересмотреть законодательный акт и доработать его во избежание нанесения существенного экономического ущерба американским фирмам и конкурентоспособности США в мире", - говорится в сообщении организации.