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      Таиланд купит у России еще два SSJ100

      18.12 07:05Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Сейчас королевские ВВС используют три лайнера российского производства.

      Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA-EFE

      Таиланд собирается закупить еще два российских самолета "Сухой Суперджет 100" в бизнес-версии. Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сейчас в парке ВВС королевства - три лайнера.

      Королевские ВВС Таиланда эксплуатируют самолеты SSJ100 с июля 2016 г. Сейчас в парке ВВС три таких самолета. Поставка SSJ100 в бизнес-версии осуществляются по результатам тендера, выигранного ГСС в 2014 г. Воздушные суда используются для перевозки первых лиц государства и высшего командования Таиланда как по стране, так и за ее пределы. Самолеты, поставленные в 2016 г. Королевским ВВС Таиланда, стали первыми SSJ100 в бизнес-версии, которые были приобретены зарубежным заказчиком.

      SSJ100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км. Первый полет самолет совершил в мае 2008 г., запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 г.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Таиланд, Денис Мантуров, SSJ100, Сухой Суперджет 100, бизнес-версия

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