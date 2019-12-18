Ложный ГОСТ подорожает

Повышение штрафов за ложную информацию о соответствии нацстандартам предусматривается проектом нового КоАП.

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Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Российских производителей будут штрафовать за ложную информацию о соответствии их продукции национальным стандартам. Как сообщает газета "Известия", в проекте нового КоАП предлагается штрафовать юридических лиц на сумму от 500 тыс. до 800 тыс. руб., а индивидуальных предпринимателей - от 100 тыс. до 400 тыс. руб.При этом раскошелиться за подобный обман с ГОСТами можно и сейчас, однако пока нарушение относится к более общей и, к радости нарушителей, дешевой статье "Обман потребителей".Такое изменение законодательства, как считают эксперты, может стать отличным подспорьем в борьбе с недобросовестными производителями, ведь, по данным "Роскачества", примерно под третью этикеток с упоминанием стандартов находятся не соответствующие им товары.Кроме того, проект КоАП также повышает максимальный размер штрафа, который может быть наложен на лабораторию, выдавшую протокол исследований или испытаний без их проведения. Вместо 500 тыс. руб. за халтуру придется заплатить 1 млн руб. За повторное нарушение техрегламента и обязательных требований к маркировке пищевой продукции, при производстве которой использовались ГМО, взыскания вырастут до 1 млн и 1,5 млн руб. соответственно.