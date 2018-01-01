ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Экспорт Японии снизился 12-й месяц подряд

      18.12 08:38Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Экспорт Японии в ноябре снизился 12-й месяц подряд на фоне сокращения поставок в США и Китай.

      Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

      Экспорт в ноябре упал на 7,9% в годовом выражении на фоне снижения поставок автомобилей и строительной техники в США, а также химической продукции в Китай, свидетельствуют данные Министерства финансов Японии. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта на 8,6%.

      Это наиболее длительный период спада, с тех пор как экспорт сокращался в течение 14 месяцев с октября 2015 г. по ноябрь 2016 г.

      Поставки в Азию, на которую приходится более половины общего экспорта Японии, в ноябре сократились на 5,7% в годовом выражении. Снижение зафиксировано 13-й месяц подряд.

      Ссылки по теме

      Экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, упал на 5,4% в годовом выражении. Снижение зафиксировано девятый месяц подряд на фоне сокращения химикатов и автозапчастей.

      Экспорт из Японии в США снизился четвертый месяц подряд - на 12,9% в годовом выражении, чему способствовало сокращение поставок автомобилей, а также строительной техники и автозапчастей.

      Общий импорт Японии в ноябре упал на 15,7% в годовом выражении вместо ожидавшегося снижения на 12,7%. Падение оказалось максимальным с октября 2016 г. и отчасти было обусловлено ослаблением спроса после повышения налога с продаж с 8% до 10% с 1 октября.

      Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 82,1 млрд иен по сравнению с ожидавшимся дефицитом в размере 369 млрд иен.

      Данные подчеркивают растущее внешнее давление на третью по величине экономику мира.

      Торговый конфликт между США и Китаем нанес ущерб зависящим от экспорта экономикам, повлияв на цепочки поставок и ударив по глобальной торговле и инвестициям.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Япония резко повысила оценку роста ВВП в III квартале, что обусловлено увеличением капиталовложений и частного потребления.

      Однако некоторые аналитики опасаются, что скачок расходов бизнеса и домохозяйств, наблюдавшийся перед октябрьским повышением налога с продаж, сменится ослаблением спроса в ближайшие месяцы. Снижение экспорта повышает риск сокращения ВВП в IV квартале.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, импорт, экспорт, торговый баланс, торговый дефицит

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить