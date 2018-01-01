Топ-6 самых дорогих цветов в мире

Цветоводство может быть не только увлекательным хобби, но также и весьма прибыльным бизнесом. Дело в том, что цена на некоторые растения достигает таких размеров, которые обывателям сложно представить.

Кадупул



Если растение срезать, то цветок завянет в течение часа. Капудул еще называют Королевой ночи.



Единственный шансу увидеть цветение капудула - это посмотреть лично. Обитает королева ночи на Шри-Ланке. Этот цветок нельзя купить, он в прямом смысле этого слова бесценный. Дело в том, что капудул совершенно бесполезно срезать: он цветет только ночью и совсем мало - всего несколько часов.Если растение срезать, то цветок завянет в течение часа. Капудул еще называют Королевой ночи.Единственный шансу увидеть цветение капудула - это посмотреть лично. Обитает королева ночи на Шри-Ланке.

Роза "Джульетта" – $5 млн



Год рождения сорта - 2005 г., место рождения - Великобритания. Сегодня полюбоваться ею может каждый. Названная в честь героини романтической истории любви Шекспира "Джульетта" - красивая садовая роза современного персикового цвета, олицетворение девичьей невинности и чистоты. Роза Джульетта - шедевр Дэвида Остина, уникальный сорт, выведенный с большим трудом и колоссальными затратами.Год рождения сорта - 2005 г., место рождения - Великобритания. Сегодня полюбоваться ею может каждый. Названная в честь героини романтической истории любви Шекспира "Джульетта" - красивая садовая роза современного персикового цвета, олицетворение девичьей невинности и чистоты.

Орхидея Shenzhen Nongke – $202 тыс.



В 2005 г. на аукционе покупатель, который предпочел остаться анонимом, получил ее в свою собственность за рекордную сумму всех времен и народов — $202 тыс. Орхидею Shenzhen Nongke можно без угрызений совести назвать королевой цветов, королевой орхидей, королевой флоры этого мира.В 2005 г. на аукционе покупатель, который предпочел остаться анонимом, получил ее в свою собственность за рекордную сумму всех времен и народов — $202 тыс.

Орхидея "Пафиопедилум Ротшильда" – $5 тыс.



Каждый цветонос несет от двух до четырех очень крупных цветков, которые иногда могут достигать 30-45 см в диаметре. Цветки "Пафиопедилума Ротшильда" распускаются почти одновременно и долго держатся. Орхидея получила название в честь барона Фердинанда де Ротшильда, любителя орхидей и покровителя садоводства на Борнео.Каждый цветонос несет от двух до четырех очень крупных цветков, которые иногда могут достигать 30-45 см в диаметре. Цветки "Пафиопедилума Ротшильда" распускаются почти одновременно и долго держатся.

Шафран – $1 500 за фунт



По окраске шестилепесткового венчика различают две основные группы крокусов: желтоцветковую, представленную растениями с цветом лепестков от бледно-желтого до ярко-оранжевого оттенков и синецветковую, включающую растения с цветами от нежно-голубого до темно-фиолетового цвета.



Также встречаются и чисто белые крокусы. В результате длительного целенаправленного скрещивания различных видов появилось много новых сортов и гибридов крокусов, отличающихся по цвету, времени цветения и созревания.



Высокая цена специи и трудоемкость ее производства способствовали появлению фальсификатов. На протяжении веков крокусы выращивали в парках и садах по всему миру как раннецветущие декоративные растения.По окраске шестилепесткового венчика различают две основные группы крокусов: желтоцветковую, представленную растениями с цветом лепестков от бледно-желтого до ярко-оранжевого оттенков и синецветковую, включающую растения с цветами от нежно-голубого до темно-фиолетового цвета.Также встречаются и чисто белые крокусы. В результате длительного целенаправленного скрещивания различных видов появилось много новых сортов и гибридов крокусов, отличающихся по цвету, времени цветения и созревания.Высокая цена специи и трудоемкость ее производства способствовали появлению фальсификатов.

Орхидея "Золото Кинабалу" - $6 тыс.



На то, чтобы он расцвел, может уйти до пятнадцати лет.



Эту редкую орхидею можно определить по лепесткам, которые она держит горизонтально в виде шести больших цветов. Эта орхидея считается самой дорогостоящей в мире.



Уникальную орхидею "Золото Кинабалу" нельзя приобрести почти нигде, поэтому цена растения на черном рынке превышает $6 тыс. Кроме того, чаще всего она впервые расцветает лишь на 15-м году жизни. Орхидея "Золото Кинабалу" также известна как "Башмачок Ротшильда". Этот вид орхидеи находится под угрозой исчезновения.На то, чтобы он расцвел, может уйти до пятнадцати лет.Эту редкую орхидею можно определить по лепесткам, которые она держит горизонтально в виде шести больших цветов. Эта орхидея считается самой дорогостоящей в мире.Уникальную орхидею "Золото Кинабалу" нельзя приобрести почти нигде, поэтому цена растения на черном рынке превышает $6 тыс. Кроме того, чаще всего она впервые расцветает лишь на 15-м году жизни.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".В мире цветов есть настоящие "звезды" - очень редкие и очень дорогие цветы, которые могут позволить себе лишь самые богатые жители нашей планеты.Ниже мы расскажем о самых дорогих цветах в мире.