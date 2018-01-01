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      Экономика Аргентины сократилась на 1,7% в III квартале

      18.12 11:37Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Экономика Аргентины в III квартале сократилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило национальное статистическое агентство Indec.

      Фото: EPA-EFE/David Fernández

      Результат оказался немного лучше прогноза опрошенных Reuters аналитиков, которые ожидали сокращения ВВП примерно на 2% в годовом выражении.

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      С начала 2019 г. третья по величине экономика Латинской Америки сократилась на 2,5%.

      Спад в III квартале последовал за кратковременным подъемом экономики, которая продемонстрировала рост на 0,6% во II квартале впервые с начала 2018 г.

      Во вторник правительство направило в конгресс законопроект об экономических мерах, в котором предлагается повысить налоги на экспорт сельскохозяйственной продукции и обложить налогом иностранные активы за рубежом.

      Правительство изыскивает средства для поддержки социальных расходов, сталкиваясь с годовой инфляцией, близкой к 55%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в III квартале правительство Аргентины ввело контроль за движением капитала, чтобы остановить сокращение валютных резервов и падение песо.

      На фоне валютного кризиса центральный банк израсходовал миллиарды из валютных резервов, чтобы стабилизировать песо.

      Рубрики: Статистика, Латинская Америка

      Метки: экономика, ВВП, Аргентина

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