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      Центробанк Китая снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО

      18.12 09:33Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Народный банк Китая снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО на пять базисных пунктов, сообщается на сайте регулятора.

      Фото: EPA/PETER TREBITSCH

      Ставка по 14-дневным операциям обратного РЕПО была снижена с 2,70% до 2,65%.

      При этом ставка по семидневным операциям обратного РЕПО сохранена на уровне 2,50%.

      Регулятор в среду также влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($28,41 млрд): 150 млрд юаней в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО и еще 50 млрд юаней в рамках семидневных операций.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", в ноябре ЦБ Китая неожиданно снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО впервые более чем за четыре года. Это послужило сигналом для рынков о готовности центробанка действовать, чтобы поддержать замедляющуюся экономику.

      Кроме того, Народный банк Китая в ноябре снизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR), свою новую основную ставку по кредитам, на пять базисных пунктов - с 4,20% до 4,15%. Пятилетняя LPR была снижена с 4,85% до 4,80%.

      Снижение LPR приводит к уменьшению стоимости заимствований для компаний и потребителей в условиях замедления экономики.

      Ранее в ноябре ЦБ Китая снизил процентную ставку по однолетним среднесрочным кредитам MLF впервые с 2016 г. Ставка была снижена с 3,30% до 3,25%.

      Регулятор также снизил норму обязательных резервов (RRR) для банков семь раз с начала 2018 г., чтобы стимулировать кредитование.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, процентная ставка, Народный банк Китая

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