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      Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

      18.12 10:24Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

      Фото: Московская биржа

      Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,48-62,54 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,51 руб. - это на 9,75 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

      Курс евро составил 69,63 руб., повысившись на 3,75 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

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      Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 7,05 коп. до 65,71 руб.

      Нефть дешевеет на фоне данных о неожиданном росте запасов в США.

      К 10:01 мск стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,5% и составила $65,74 за баррель.

      Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,7% до $60,42 за баррель.

      По итогам предыдущих торгов фьючерсы на нефть обеих марок подорожали более чем на 1%.

      Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю по 13 декабря увеличились на 4,7 млн до 452 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали сокращения запасов на 1,3 млн баррелей.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, торги, Мосбиржа

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