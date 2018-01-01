Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,48-62,54 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,51 руб. - это на 9,75 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 69,63 руб., повысившись на 3,75 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 7,05 коп. до 65,71 руб.Нефть дешевеет на фоне данных о неожиданном росте запасов в США.К 10:01 мск стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,5% и составила $65,74 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,7% до $60,42 за баррель.По итогам предыдущих торгов фьючерсы на нефть обеих марок подорожали более чем на 1%.Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю по 13 декабря увеличились на 4,7 млн до 452 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали сокращения запасов на 1,3 млн баррелей.