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      ООН заявила о правах на тонны метадона во "Внуково"

      18.12 09:53Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". ООН заявила, что груз метадона, задержанный в аэропорту "Внуково", следовал в Таджикистан в рамках профилактики ВИЧ.

      Груз был с неверной маркировкой, поэтому оказался временно "бесхозным". Организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил представитель ООН

      Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила об изъятии во "Внуково" контрабандной партии метадона стоимостью 5,8 млрд руб. По данным ФТС, незадекларированную партию, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря.

      6 декабря таможня "Внуково" возбудила уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере", сообщило РИА "Новости".

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: ООН, наркотики, контрабанда

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