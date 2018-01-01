ООН заявила о правах на тонны метадона во "Внуково"

ООН заявила, что груз метадона, задержанный в аэропорту "Внуково", следовал в Таджикистан в рамках профилактики ВИЧ.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Груз был с неверной маркировкой, поэтому оказался временно "бесхозным". Организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил представитель ООНРанее Федеральная таможенная служба России сообщила об изъятии во "Внуково" контрабандной партии метадона стоимостью 5,8 млрд руб. По данным ФТС, незадекларированную партию, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря.6 декабря таможня "Внуково" возбудила уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере", сообщило РИА "Новости".